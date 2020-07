Braithwaite får sjælden ros

Den danske landsholdsspiller Martin Braithwaite lavede drømmeskiftet i februar, da han skiftede fra Leganes til Barcelona. Her er det indtil videre blevet til 11 kampe med én scoring til følge.

På det seneste har bedømmelserne i den spanske presse været hård ved den danske angriber, men i den catalanske sportsavis Sports endelige opgørelse af sæsonen er man ikke helt så hård ved ham.

Her bliver der særligt meget på, at danskeren kom med noget intensitet til holdet, og han får en middel karakter.

- Det sidste indkøb af Barcelona bragte intensitet til det catalanske angreb. Han havde ikke så mange muligheder, men han viste vilje og attitude, lyder deres vurdering af avisen, som følger klubben yderst tæt.

Dog har der været meldinger om, at Martin Braithwaite nu skal videre til en ny klub på enten en permanent aftale eller på leje.

Det er nok ikke overraskende, at det er Messi, som får den bedste karakter for Barcelonas La Liga-sæson, da han både blev topscorer og lavede flest assists for holdet. Det bliver dog også bemærket, at han ikke kan gøre det alene.

Barcelona endte sæsonen på andenpladsen.

