Braithwaite fik ti minutter: Indskifter reddede Barcelona

Over en time skulle der gå, før mægtige Barcelona bragte orden i tingene på hjemmebanen Camp Nou tirsdag aften, da Athletic Bilbao var på besøg.

Endnu med kun få minutter på banen efter at været blevet skiftet ind, greb Ivan Rakitic chancen og bankede bolden i nettet til kæmpe forløsning for hjemmeholdet på det enorme, tilskuerløse stadion.

Først i det 85. minut kom Martin Braithwaite på banen, hvilket gjorde kampen som helhed mindre interessant for danske fans. De fleste var dog nok alligevel godt underholdt.

Den lune aften bød fra første minut på høj intensitet og underholdende spil, og de 22 på banen sænkede først mod halvlegens slutning tempoet.

Athletic Bilbao var tydeligvis stærkt interesseret i at gå til pause ved stillingen 0-0 og håbet om en sejr intakt. Det var ikke ufortjent. Gæsterne leverede en solid præstation og voldte hjemmeholdet visse kvaler - uden dog virkelig at drive pulsen op hos målmand Ter Stegen og Barca-forsvaret.

Det skulle da lige have været i det tredje minut, da Bilbaos Unai Lopez sendte et indlæg ind i feltet fra venstre og kunne se bolden sejle hele vejen ind, indtil Ter Stegen dykkede ned og fik afværget.

Ivan Rakitic fejrer sin scoring til 1-0. Foto: REUTERS/Albert Gea/Ritzau Scanpix

Kort efter fik Inaki Williams chancen for at bringe gæsterne foran, da han forfulgte en lang bold og skulle organisere et angreb, men det løb ud i sandet. Barcelona var helt med på, at rigtigt meget i Bilbao-offensiven går via Williams, og det viste sig flere gange, at de kunne nøjes med at pacificere ham for at tæmme gæsterne helt.

Anderledes uforudsigeligt var Barcelona-offensiven med Messi som den store kreatør. Han jagtede karrierens mål nummer 700, og var atter en fornøjelse at følge. Hans driblinger, overblikket, viljen. Selv uden mål, ja, selv uden spektakulære boldkunster er han værd at kigge på.

Suarez viste sig frem. Ilter og aggressiv, men uskarp. Ville udplacere den udmærkede Bilbao-keeper Unai Simon i det 14. minut med et skud fra kanten af feltet. Han placerede i stedet bolden vel inden for mandens rækkevidde.

Ny chance et minut senere. Denne gang fra højre, og denne gang udplacerede han Simon eftertrykkeligt med et skud på tværs af banen og flere meter til stregen.

Værre så det ud for den tredje i Barcelonas angrebskæde, Antoine Griezmann. Han er langt fra sit bedste både i afslutninger og opspil. Martin Braithwaite kunne have gjort det bedre.

Griezmann blev skiftet ud sammen med Sergio Busquets med 25 minutter tilbage af kampen og blev erstattet af Ansu Fati og Ivan Rakitic.

Foto: Pau Barrena/Ritzau Scanpix

Seks minutter senere scorede Rakitic så det forløsende mål, som sikrede Barcelona sejren.

Braithwaite blev skiftet ind som afløser for Luis Suarez og viste sprudlende spillelyst, men han kom ikke i sin korte optræden til at spille en afgørende rolle.

Se også: Agüero skal have tjekket knæet hos specialist i Barcelona

Se også: Tre spillere smittet med coronavirus i PSG

Nærmer sig danske tilstande

Se også: Tragedie i Spanien: 17-årigt talent druknet