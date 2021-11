Braithwaite fik ubehageligt flashback

Da Sergio Agüero i sidste weekend måtte lade sig udskifte med hjerteproblemer, kunne hans danske holdkammerat, Martin Braithwaite, ikke undgå at tænke tilbage på Christian Eriksens kollaps i Parken

Da Sergio Agüero sidste lørdag måtte lade sig udskifte med smerter i brystet, fik Martin Braithwaite et ubehageligt flashback til sommerens EM-slutrunde.

- Jeg kunne ikke tro, at det virkelig skete. Jeg tænkte, 'det kan ikke være virkeligt,' siger den 30-årige danske FC Barcelona-spiller i interview med BBC World Football.

Hans argentinske holdkammerat klagede over smerter i brystet og blev tilset af Barcelonas læge på banen.

Han kunne selv forlade grønsværen, inden han blev kørt på hospitalet til yderligere undersøgelser.

For Martin Braithwaite fik den ubehagelige episode på Camp Nou tankerne til at fare næsten et halvt år tilbage til den juni-dag i Parken, da Christian Eriksen faldt om med hjertestop under EM-kampen mod Finland.

- Heldigvis forblev han (Agüero, red.) ved bevidsthed og var ikke i samme tilstand som Christian. Vi fik ham på hospitalet, og han har det godt nu.

- Det er det vigtigste, men selvfølgelig bragte det nogle minder tilbage fra en frygtelig dag, siger Martin Braithwaite i podcasten.

Sergio Agüero måtte lade sig udskifte med smerter i brystet og er ude de kommende tre måneder.

Martin Braithwaite har siddet ude med en knæskade siden begyndelsen af september, men det har ikke ødelagt humøret hos Mr. Positive, som er Braithwaites kælenavn i omklædningsrummet.

Det tog ham ti minutter at fordøje den dårlige nyhed.

Så vendte han det til noget positiv, og han fortæller i podcasten, at han er taknemmelig for, at han fik skaden.

I interviewet taler Martin Braithwaite også om den aktuelle situation i FC Barcelona og om afskeden med Lionel Messi og træner Ronald Koeman.

Han så ikke Messis skifte til Paris Saint-Germain komme, men ifølge den danske landsholdsangriber viser det, at fodbold er skør branche.

Ronald Koeman er fortid i FC Barcelona. Den hollandske træner blev fyret i slutningen af oktober.

FC Barcelona har netop ansat Xavi som afløser for Ronald Koeman, der blev fyret for en uge siden.

En fyring, der påvirkede Martin Braithwaite, selvom det er del af spillet, som han siger.

- Det er aldrig sjovt at se en træner forsvinde. Vi delte mange gode øjeblikke, vi vandt et trofæ sammen i sidste sæson og havde en god connection. Så selvfølgelig er det ikke sjovt.

- Men det er ikke kun hans fejl, at holdet er, hvor det er. Det er også spillernes. Vi skal også tage ansvar, siger den danske Barça-spiller, der ikke mærkede nogle ændring ved Koemans opførsel, selv da presset var størst, og fyringssnakken på sit højeste:

- Han ændrede ikke opførsel. Jeg mærkede ikke, at han følte sig presset - eller også var han god til at skjule det. For han forblev sig selv.

- Det er lettere sagt end gjort. Nogle trænere ændrer sig, når de føler presset.

Martin Braithwaite er formentlig tilbage først i det nye år, og hans ambition er at have en stor positiv påvirkning på FC Barcelona-holdet fra dag et.

- Jeg vil score mål og vinde kampe og senere på sæsonen vinde titler i alle de turneringer, vi deltager i, siger han til BBC World Football.

