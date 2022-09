Braithwaite forgyldt efter Barca-exit

En af sommerens helt store transfer-æraer fik sent torsdag aften sin afslutning.

FC Barcelona slap endelig af med Martin Braithwaite efter mange måneders tovtrækkeri.

Barca-træneren Xavi gjorde det allerede klart i foråret, at Braithwaite skulle kigge sig om efter en ny klub.

Men danskeren var såmænd ikke klar til at forlade Blaugrana med to år tilbage af sin kontrakt - også selvom han kunne se frem til lige præcis nul minutters spilletid.

På transfervinduets sidste dag kom den tidligere Esbjerg-spids dog på andre tanker, og FC Barcelona kunne afsløre, at kontrakten med Braithwaite var revet over.

Selvom Barca nu har sparet to års løn, slipper de ikke for at sende Braithwaite ud af klubben med en pose penge.

Ifølge catalanske Sport får Martin Braithwaite 400.000 euro - knap 3 millioner danske kroner - for at smutte.

Det er billigt sluppet for FC Barcelona. Tidligere var der nemlig forlydener om, at danskeren ville kræve lønnen for al den resterende tid i sin kontrakt, hvilket havde beløbbet sig til en noget større sum.

Martin Braithwaites pludselige medvillighed skyldtes formentlig, at han havde fået sin egen fremtid på plads.

Kort efter afskeden med Barca skrev angriberen under på en 3-årig aftale med bysbørnene i Espanyol.

Dermed kan Braithwaite blive boende i Barcelona sammen med sin familie.

31-årige Braithwaite nåede 41 kampe for FC Barcelona.

Ekstra Bladets Transfer Talkshow har Sebastian Stanbury i studiet og diskuterer Braithwaites situation i Barcelona.

