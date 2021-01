Braithwaite fra start? Messi vælger

Barcelona med Braithwaite, Real Madrid og flere spanske storhold. Se Copa del Rey i Ekstra Bladet+ lige her.

Der er ingen tvivl om, at Lionel Messi har en enorm magt i FC Barcelona. Måske endda nok den med mest.

Det kommer til sin ret igen søndag aften, når Barça spiller Super Cup-finale mod Athletic Club fra Bilbao.

Argentineren sad ude i semifinalen med en mindre muskelskade, men har efterfølgende trænet med lørdag og søndag formiddag.

Danske Martin Braithwaite var derfor med fra start i semifinalen mod Real Sociedad på bekostning af anføreren.

Hvis Lionel Messi heller ikke føler sig klar til at spille finalen, er det igen Braithwaite som står klar som første mand i kulissen.

Det er dermed op til Messi, hvem der spiller, skriver Barcelona-avisen Sport, som dog mener, at Messi bliver klar.

Der er ikke plads til både Braithwaite og Messi i Barcelonas start-11'er søndag aften. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Cheftræner Ronald Koeman ser ud til at have fundet sin foretrukne offensiv, som har vist tænder de seneste La Liga-kampe.

Det er med Messi - naturligvis - samt Griezmann, Dembélé og så det unge stjerneskud Pedri.

Derfor kan Braithwaite se frem til en rolle som indskifter.

Danskeren har flere gange og også for nyligt slået fast, at han ikke vil forlade storklubben før om flere år.

- Der er ingen chance for, at jeg skifter i denne vinters transfervindue og heller ikke til sommer. Også i næste sæson vil jeg kæmpe for at nå mine mål, siger han til spansk TV3 ifølge Marca.

Efter otte La Liga-kampe i træk i start-11'eren røg danskeren på bænken. Én episode var afgørende ifølge spansk journalist - læs mere her.

Braithwaite fortæller, hvordan det bliver at spille med Messi og de andre stjerner i Barcelona. Video: Tariq Mikkel Khan

