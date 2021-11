Braithwaite går mod kritikerne

Der er nok de færreste fodboldspillere, der ville gå så proaktivt ud og fortælle omverden om sig selv, men Martin Braithwaite er ikke som fodboldspillere er flest.

Den tidligere Esbjergs-spiller er gået fra næstbedste række i Danmark til FC Barcelona, der trods de nuværende vanskeligheder må betegnes som en af de største aktører på den globale sportscene.

Den strabadserende tur har den danske landsholdsspiller dokumenteret. Både med hjælp fra et professionelt video-hold, men også de håndholdte, egenproducerede klip, hvor han visualiserer sine mål og taler om, hvordan han vil opnå dem.

Martin Braithwaite visualiserer sine drømme to gange om dagen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Når man har taget så store spring i karrieren, vil mange undervejs tvivle, og i Barcelona har Braithwaite også sine kritikere, men dem har han helt sin egen tilgang til.

For det første ser man i dokumentaren, som ligger på hans egen Instagram-side, at han ikke ser sig selv som noget specielt, bare fordi han er fodboldspiller - han er blot glad for at kunne give folk glæde.

- Jeg ved, at de negative kommentarer er en udtryk for usikkerhed. Jeg er her, fordi jeg troede på det, og jeg vil blive ved med at gøre fantastiske ting, for jeg tror på det, siger han i dokumentaren.

Konen Anne-Laure, som Braithwaite venter endnu et barn med, tager tydeligvis tingene på samme måde som sin mand, mens hans mor, Heidi, synes, at det er en sværere nød at knække.

- Selvfølgelig er det hårdt at læse om, hvordan ens søn bliver beskrevet. Det er hårdt, meget hårdt. Også som familie... Men jeg tror, vi tænker mere over det, end han gør, siger hun.

Wales-nedslagtningen i Amsterdam. Braithwaite har netop gjort det til 4-0 i 1/8-finalen. Foto: Lars Poulsen

Sommetider rammer det dog hovedpersonen, for 'man er kun et menneske', som Braithwaite selv siger.

- Jeg prøver at sige til mig selv: Prøv at vis, hvem du er, så dem, der kan lide dig, kan lide dig for den, du virkelig er, og ikke for en, du lader som om, du er.

I dokumentaren ser man det tætte familiesammehold, og blandt andet et hjerteligt øjeblik, hvor Braithwaite og hans far deler et øjeblik i bilen, efter faderen er blevet hentet i lufthavnen.

Han skal se sin søn spille for Barcelona for første gang, og så kommer de til at tale om et vigtigt minde, snakken falder på Martin Braithwaites scoring mod netop Barcelona, da han stadig spillede for Leganés.

- Jeg gik helt amok, siger faderen stolt.

Der går dog noget tid, før Barcelona-angriberen er tilbage igen, da han er ved at komme sig fra en grim skade, der holder ham ude indtil det nye år.

For et par år siden besøgte Ekstra Bladet Martin Braithwaite i hjemmet i Spanien:

