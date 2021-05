Braithwaite-gyser i Barcelona

I sidste uge lød det i den spanske avis Marca, at Martin Braithwaites fremtid i FC Barcelona hænger i en tynd tråd, efter at den catalanske storklub gerne vil af med danskeren for at have råd til nyindkøb.

Avisen skrev desuden, at den danske landsholdsspiller selv ikke har tænkt sig at skifte fra storklubben.

Morten Glinvad, der har fulgt spansk fodbold i mange år og kommenterer La Liga for TV 2 Sport, tror dog ikke, at det endnu er besluttet, hvordan danskerens fremtid i storklubben ender.

- Der bliver skrevet mange ting om Braithwaite hver uge, så nu må vi se. Jeg kan sagtens forestille mig, at hvis der kommer et godt bud på Martin Braithwaite, så vil klubben gerne sælge ham, fortæller Morten Glinvad til Ekstra Bladet

Martin Braithwaite blev matchvinder, da FC Barcelona gik videre til pokalfinalen, som de senere vandt. Nu kan danskeren være på vej videre. Foto: Joan Monfort/Ritzau Scanpix

Men selvom at Barcelona måske gerne vil sende danskeren videre, tror kommentatoren ikke på de forlydender, at klubben vil presse den danske landsholdsspiller ud af truppen mod danskerens vilje.

- At det ligefrem skal være en magtkamp, hvor han gerne vil blive, og de sparker ham ud af døren, det tror jeg ikke på, at vi ender ud i.

FC Barcelona hentede danskeren på en særregel i starten af sidste år, da klubbens talentfulde angriber Ousmane Dembélé blev langtidsskadet. Foto: Tariq Mikkel Khan

Forventer ændringer i angrebet

Morten Glinvad forventer ændringer i FC Barcelonas angreb næste sæson, hvor storklubben i det kommende transfervindue vil kigge efter en ny spidsangriber.

Det seneste stykke tid har især Manchester City-angriberen og Lionel Messis tætte ven Sergio Agüero været rygtet til den catalanske storklub.

- En ny angriber kan ændre på Braithwaites situation, men der er også andre spillere i Barcelonas offensiv, som vi ikke ved, hvad der skal ske med som f.eks. Coutinho, så det hele er lidt åbent, fortæller Morten Glinvad.

Den brasilianske stjerne Philippe Coutinho er en af mange spillere, som rygtes væk fra den catalanske storklub. Foto: Joan Monfort/Ritzau Scanpix

Kan stadig spille en rolle

Det kan blive svært for danskeren at blive en fast del af startopstillingen i næste sæson, men han kan dog stadig godt spille en rolle i klubben fremover, lyder det fra eksperten.

- Det kan sagtens ende i en situation, hvor Braithwaite bliver i klubben og i næste sæson kommer til at være i en eller anden reserverolle. Klubben har godt kunne se, at han er loyal, flittig, og han tager den spilletid, han kan få, siger Morten Glinvad og tilføjer:

- Sådan en spiller kan man godt bruge i en trup.

Martin Braithwaite har kontrakt med storklubben helt frem til 2024.