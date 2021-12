Braithwaite i dokumentar: - Elsker min far mig virkelig?

Martin Braithwaite sidder i øjeblikket ude på sidelinjen med en knæskade, og derfor har Barcelonas nummer 12 ikke været i aktion i knap fire måneder.

Dog har den danske landsholdsspiller rigeligt at se til uden for grønsværen. Der arbejdes nemlig på en dokumentarserie om ham selv, hvor første afsnit allerede har været på skærmen.

Spanske Marca løfter nu sløret for et nyt klip i dokumentaren, hvor den 30-årige angriber sætter ord på barndommen sammen med faderen, Keith Braithwaite.

I videoen kan man høre en dansk angriber sætte ord på en udfordrende barndom, hvor angriberen altid blev presset til det yderste med bolden af sin far.

Og da far og søn stod over for hinanden, var der altså ingen familiekærlighed fra senior Braithwaites side.

- Da han (Martin Braithwaite, red.) spillede fodbold mod mig, gjorde jeg det aldrig let for ham, siger en stålsat Keith Braithwaite i videoen.

- Jeg fik ham altid til at arbejde for det. Jeg pressede ham altid til grænsen.

Braithwaite - forrest i billedet - har scoret 10 mål i 56 optrædener for Barcelona. Her ses han efter en scoring i La Liga. Foto: Albert Gea/Reuters/Ritzau Scanpix

Elskede han mig virkelig?

Når Martin Braithwaite ikke døjer med skader, tørner den danske angriber til dagligt ud for mægtige Barcelona. Godt nok er dagene ikke de bedste i Katalonien i øjeblikket, men når klaveret spiller, er Barça et mandskab, der spiller med de bedste i Europa.

I sidste sæson var Braithwaite med, da Barcelona kæmpede om det spanske mesterskab og spillede Champions League.

Har faderens træningsmetoder givet pote i forhold til hans færden på grønsværen? Det sætter landsholdsspilleren ikke ord på, men i stedet fortæller han om en far, hvis kærlighed han begyndte at tvivle på.

- Jeg har sagt det mange gange før. Min far var virkelig hård mod mig, da jeg var barn.

- Som barn var det svært for mig. Jeg kunne ikke rigtig forstå hvorfor. Når din far er hård mod dig, begynder du at tænke - elsker min far mig virkelig?

Det er fodboldsiden '433' med 45,1 millioner følgere på det sociale medie Instagram, der producerer dokumentarserien om Martin Braithwaite i samarbejde med smykkemærket 'Lucky Mental'.

Du kan se den korte video med Martin og Keith Braithwaite her.

