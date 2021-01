Braithwaite i uheldig sammenligning: 'Overvældende'

Martin Braithwaite har blot scoret to gange i La Liga i denne sæson og har langt op til eks-kollega Luis Suárez' 12 træffere

Da Lionel Messi skulle afsone sin anden og sidste karantænedag, var Martin Braithwaite valgt til Barcelonas startopstilling ude mod Elche.

Angriberen kom dog for femte La Liga-kamp i træk ikke på tavlen, hvilket bliver bemærket i Spanien.

Madrid-avisen Marca sætter Braithwaite op mod tidligere Barcelona-angriber Luis Suárez og kalder sammenligningen 'overvældende'.

Danskeren har med to La Liga-mål scoret hvert 428. minut, mens Suárez, der igen scorede for Atlético Madrid søndag, har leveret 12 mål og dermed et mål hvert 92. minut.

Marca skriver videre, at 'hvert mål for uruguayaneren er en dolk i hjertet på Blaugrana-fansene', da Ronald Koeman og Barcelona netop lod Suárez gå til Atlético inden sæsonen.

Braithwaite er på ingen måde lige så målfarlig som Suárez i denne sæson. Foto: Jose Jordan/Ritzau Scanpix

Barcelona-aviserne centrerer deres Braithwaite-opmærksomhed omkring en afgørende situation mod Elche, hvor danskeren sendte et præcist indlæg i feltet.

El Mundo Deportivo mener ikke, at Braithwaite var god i de første 45 minutter mod Elche, men giver ham alligevel prædikatet 'vigtig', da han netop stod for det afgørende indlæg.

'Hans første halvleg var dårlig, men et godt indlæg til Griezmann fra venstre endte heldigvis hos De Jong.'

Den anden store Barcelona-avis Sport giver danskeren middelkarakteren 6 og beskriver ham som 'engageret'.

'Han måtte bevæge sig på venstre fløj, hvor han ikke udvikler sig og føler sig komfortabel, men han skjulte sig ikke og viste sig hele tiden fren. Et indlæg fra ham betød 0-1.'

Braithwaite og Barcelona møder Rayo Vallecano på udebane i næste kamp.

Braithwaite scorede i pokalturneringen - se målet her:



Ny tendens i topfodbold

