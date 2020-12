Braithwaite indtager forsiden: 'Endnu en katastrofe!'

Blot 25 point i 15 kampe er det blevet til i denne sæson.

Vi skal 17 år tilbage, før FC Barcelona senest var så dårlige i La Liga. Her havde klubben 20 point efter samme antal kampe under cheftræner Frank Rijkaard.

Tirsdag aften endte Martin Braithwaite i centrum i Barcelonas nedtur mod upåagtede Eibar i opgøret, der sluttede 1-1.

Danskeren brændte et straffe, da han slet ikke formåede at ramme målet. Han sparkede, da Messi netop var vendt tilbage fra Argentina og sad ude med en småskade.

Braithwaite indtager også forsiden på den store Barcelona-avis Sport. Billedet er fra lige efter den store afbrænder.

Sports forside onsdag 30. december.

'Endnu en katastrofe!'

'Barça fik igen en uafgjort mod Eibar. De har allerede smidt ni point på Camp Nou, og La Liga er blevet mere kompliceret.'

'Griezmann tog ikke ansvaret, Braithwaite missede straffesparket, Araujo gav et mål væk, og Coutinho kom på banen og skadede sig selv derefter.'

Sådan lyder den hårde dom på forsiden.

Braithwaite fik senere i første halvleg bolden i nettet, men blev efter VAR-tjek dømt offside. I anden halvleg havde han en enkelt chance, da bolden ramte ham tilfældigt i maven og gik lige forbi.

Danskeren havde ikke succes på straffet. Seneste forsøg fra pletten gik bedre. Der scorede han ude mod Dynamo Kiev. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Bolden gik forbi den ene opstander. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Spil Braithwaite

La Liga-præstationerne har været ganske bekymrende for cheftræner Ronald Koeman.

Hollænderen savnede i tirsdagens kamp, at holdkammeraterne fandt Braithwaite noget mere.

- Vi er nødt til at indrømme, at vi i første halvleg havde problemer med at opbygge vores spil. Vi var ikke i stand til at finde hinanden mellem kæderne.

- Der var muligheder for at spille bolden i dybden til Braithwaite, og jeg ved ikke, hvorfor ingen... jeg ved ikke, om det er frygt eller manglende mod. Vi havde chancer nok, siger Koeman til spanske El Desmarque.

Indskiftede Ousmane Dembélé scorede Barcelonas enlige mål. De ligger på femtepladsen med med syv point op til førende Atlético Madrid. Barça har spillet to kampe mere end Atlético.

