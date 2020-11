Braithwaite involveret i Barca-fest

Ronald Koeman og co. kunne lørdag ånde lettet lidt op efter en række sløje præstationer i La Liga.

Efter lidt over en måned uden sejre i Spaniens bedste fodboldrække kunne FC Barcelona således igen sætte tre point på kontoen efter hjemme at have slået Real Betis 5-2.

Med sejren springer Barcelona fra 13.- til 8.-pladsen i La Liga, et enkelt point efter netop Betis, som dog har spillet to kampe mere på syvendepladsen.

Barcelona har fem point op til Real Madrid, der ligger på andenpladsen, og som med en sejr søndag kan udbygge forspringet yderligere og overtage førstepladsen.

Lionel Messi startede på bænken lørdag. Ifølge assistenttræner Alfred Schreuder var årsagen, at argentineren efter mange kampe havde brug for en pause.

Barcelona havde da heller ikke brug for Messi til at bringe sig i front. Cirka midtvejs i første halvleg bankede Ousmane Dembélé bolden op i hjørnet til 1-0.

Generelt stod der Barcelona på det meste. Kort efter åbningsmålet kunne det sagtens være blevet 2-0.

Ansu Fati blev nedlagt i feltet, og Antoine Griezmann skulle tage sig af forsøget fra 11-meter-pletten. Men franskmandens skud blev reddet af den tidligere Barcelona-keeper Claudio Bravo.

I overtiden blev Barcelona-dominansen så brudt. Betis slog til på et kontraangreb, og Antonio Sanabria sluttede af med at prikke udligningen ind.

Det fik Barcelona-træner Ronald Koeman til i pausen at sende Lionel Messi i aktion. Argentinerens hvil var forbi.

Som så mange gange før førte det noget godt med sig for catalonierne. Der var kun gået tre minutter, da Griezmann kunne sparke bolden i et tomt mål efter en tværaflevering i feltet og gøre skaden god igen efter det brændte straffespark.

Lionel Messi scorede selv til 3-1 cirka ti minutter senere, da han gjorde det, Griezmann ikke kunne, og sendte bolden i mål på straffespark. Straffesparket blev udløst af en arm på bolden fra Betis' Aissa Mandi, som af samme grund blev udvist.

Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Alligevel bragte Betis på ny spænding ind i opgøret, da netop indskiftede Loren Morón med cirka 20 minutter tilbage reducerede til 2-3 efter sløjt forsvarsspil af Barcelona.

Lidt efter blev Martin Braithwaite sendt på banen. Danskeren kunne et par minutter senere fra tæt hold se Lionel Messi fordoble sin målhøst - denne gang i åbent spil. Argentineren modtog bolden i feltet og hamrede den op i nettaget til 4-2.

Martin Braithwaite var også selv tæt på at komme på tavlen, men nåede akkurat ikke frem til et indlæg tæt under mål.

Purunge Pedri lukkede kampen med sin 5-2-scoring, kort før stadionuret rundede 90 minutter.

Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

