Braithwaite involveret i stor Barcelona-fiasko

Tirsdag blev FC Barcelona udspillet og tabte hjemme med 1-4 til Paris Saint-Germain i den første af to Champions League-ottendedelsfinaler, og søndag endte det også i skuffelse i den spanske liga.

Søndag eftermiddag kunne Barcelona ellers snuppe den ottende ligasejr i træk, men Cadiz kunne rejse hjem fra Camp Nou med 1-1 efter en udligning kort før tid.

Martin Braithwaite startede på bænken hos Barcelona, men erstattede Antoine Griezmann 20 minutter efter pausen.

Martin Braithwaite nåede ikke at gøre meget væsen af sig på de godt 25 minutter, han fik på banen. Foto: Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Dermed mistede Barcelona en god mulighed for at komme endnu tættere på det ellers så suveræne førerhold, Atlético Madrid, der på det seneste har haft problemer og alene i denne uge har sat fem point til mod Levante.

Barcelona er nu på 47 point, mens Atlético har 55. Real Madrid ligger mellem de to på andenpladsen med 52 point, men for en kamp mere end konkurrenterne.

Som så mange gange før var Lionel Messi ved at blive matchvinder, da han efter en halv time udnyttede et straffespark til at score til 1-0.

Det trak op til en kneben hjemmesejr, men få minutter før tid var det Cadiz' tur til at få straffespark, og Aleix Fernandez udlignede i det 89. minut til det overraskende slutresultat.

Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Cadiz skiftede den tidligere AGF-spiller Jens Jønsson ind til det sidste kvarter, efter at midtbanespilleren på det seneste har været skadet.

