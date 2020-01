Braithwaite: Jeg kan gøre ondt på Barça

Køb adgang til at se Copa del Rey med Barcelona og Real Madrid her.

I aften klokken 19 tager FC Barcelona mod Leganes, en kamp, Ekstra Bladets pluskunder har mulighed for livestreame.

Pokalturneringen har budt på overraskende resultater i form af et tidligt Atletico Madrid-exit, og Braithwaites kommende modstander klemte sig videre med en ikke så overbevisende 2-1 sejr på Ibiza. Vel at mærke med de fleste af stjernerne i truppen.

Danske Martin Braithwaite tror også på sensationen forud for braget på Camp Nou. Det fortæller han i et interview med fansiden fcbarcelona.dk.

- Det er en pokalkamp, så alt kan ske. Selvfølgelig er vi underdogs til denne kamp, men vi skal tro på det. Jeg ved godt, at vi alle skal spille op til vores bedste niveau, hvis vi skal slå dem, men alt er muligt i en pokalkamp, og vi tror på vores egne chancer, siger han.

Scorede ved sidste besøg

Den danske helt fra efterårets afgørende kvalkamp i Dublin har også relativt gode minder fra Camp Nou. Han besøgte stadionet sidste januar, hvor Barca-forsvaret ikke kunne afholde den 28-årige jyde fra at score i, hvad der alligevel endte med en hjemmesejr.

Samme måned sidste år blev han da også matchvinder, da Leganes slog Madrid-storebroren med det royale prædikatet i navnet med 1-0 hjemme. Over to kampe rakte det dog ikke til avancement ved den lejlighed, men i det nye format er der ingen returkampe før semifinalen.

Og efter december og januar måned med med vind i sejlene har Braithwaite rigeligt med blod på tanden.

- Selvfølgelig er det altid specielt at score på nogle af de største stadions i verden mod nogle af de bedste hold. Jeg ser helt sikkert mig selv som en spiller på deres niveau, fortæller den selvsikre angriber.

- Jeg vil gerne derhen og vise mig frem mod nogle spillere som dem. Jeg kommer med en masse selvtillid, og jeg tror på mig selv, så selvfølgelig tror jeg på, at jeg kan gøre det. Det handler dog om, at holdet spiller en god kamp.

Vil ikke spørge om trøjebyt med Messi

Leganes-topscoreren scorede før og inden jul og nytår i tre ligakampe i streg og nettede sågår også to gange i pokalafklapsningen på 4-0 af Real Murcia fra tredjebedste række i sidste runde.

Samtidig har han i løbet af sin tørn i det spanske udover scoringen på Camp Nou også sparket bolden over stregen i sejre over så store hold som Real Madrid og Sevilla. Netop derfor er esbjergenseren efterhånden ved at vænne sig til den slags opgaver, som står over for ham denne torsdag aften.

- Jeg tænker, at vi trak den sværest mulige modstander, som vi skal møde det sværeste sted. Jeg forbereder mig egenligt bare ligesom mod alle andre hold. Der er ikke så meget forskel. Det er et rigtig godt mandskab, men jeg ved, at med mine kvaliteter, kan jeg godt gøre ondt på dem. Det har jeg gjort før, så jeg er egenligt meget rolig og glæder mig meget til at spille kampen.

Selv afviser danskeren dog at ville opsøge en af Barca-stjernerne med henblik på at bytte trøjer efter kampen. Men hvis en vis hr. Messi skulle komme hen og tilbyde sin, ville det da være uhøfligt at takke nej.

- Nu er jeg egenlig ikke selv en spiller, som bytter trøjer med andre spillere. Men hvis muligheden byder sig, og hvis det er sådan, at jeg skulle vælge en at bytte trøje med, så ville det helt sikkert være Messi. Men det er ikke sådan, at jeg løber hen og spørger om det, fastslår han.

