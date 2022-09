Braithwaite klapper i: - Jeg er ligeglad

Martin Braithwaite kunne efter et længere forløb, som foregik over hele sommeren, skrive under på en aftale med La Liga-klubben Espanyol på sidstedagen af det spanske transfervindue.

Dermed er han nu fortid i Barcelona, og i et interview med den Barcelona-baserede avis Mundo Deportivo fortæller den danske angriber om skiftet til lokalrivalerne.

Der holder han sig meget fra at gå ind i den sidste tid i storklubben.

- Jeg er ligeglad med, hvad folk siger om mig. Mine værdier er mit liv. Der er ting, der skal gøres her, og klubben ville gerne have mig her. De sætter pris på mig, og det er vigtigt for mig - og det betyder ikke noget, hvad folk siger, fortæller Braithwaite.

Dernæst slår han fast, at han ikke vil sige, hvorvidt han følte sig værdsat i Barcelona.

Det samme gælder også, hvordan han tror modtagelsen bliver på Camp Nou, når han skal stå derinde igen.

- For mig er det vigtigste den næste kamp og ikke Camp Nou. Det mest vigtige for mig lige nu er San Mames (Bilbaos hjemmebane og næste modstander, red.), lyder det fra Martin Brathwaite.

Han forklarer dog, at Espanyol længe havde været noget, som hans folk havde talt med, men at det først var i de sidste dage af transfervinduet, at han selv talte med sin nye klub.

Det er blevet til en treårig kontrakt for Braithwaite i Espanyol. Søndag gæster Espanyol Athletic Bilbao.

