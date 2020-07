'Braithwaite-klausul' rammer som en boomerang

Celta Vigo udnyttede 'Braithwaite-klausulen' i spansk fodbold, men valgte at hente en angriber for den skadede andenmålmand. Nu er klubbens førstevalg ude i fem måneder

Hvis man uden at kny udnytter regler for egen vinding og derefter bliver ramt af ulykke, skal man ikke forvente tonsvis af medfølelse.

Sådan er situationen i Pione Sistos Celta Vigo i disse dage.

For under en måned siden udnyttede den spanske klub nemlig de specielle spanske transfer-regler, da de indhentede en nøderstatning for den skadede andenkeeper, Sergio Álvarez uden for transfervinduet. Nøjagtigt som da Barcelona tidligere på året hentede Martin Braithwaite i Leganes.

Men Celta Vigo bøjede reglerne kraftigt, da de ikke hentede en ny målmand, men i stedet den tidligere Manchester City-wing Nolito.

Smart syntes nogle - uetisk mente andre.

Den sidste gruppe kan nu grine i skægget. For fredag offentliggjorde Celta Vigo, at klubbens førstemålmand, Rubén Blanco, er så skadet, at han skal opereres i sit højre ben.

Malas noticias no parte médico celeste. Rubén Blanco estará de baixa entre 4 e 5 meses por unha lesión no tendón directo do recto femoral dereito. Moitísimo ánimo, Rubén! #AfoutezaeCorazón



https://t.co/Tk74Wwhu7f pic.twitter.com/6IlSN8YMKG — RC Celta #CandoHaiPaixón (@RCCelta) July 10, 2020

'Dårlige nyheder fra vores medicinske afdeling. Rubén Blanco er ude i fire til fem måneder med en overrevet sene i højre ben.'

Dermed er det 23-årige Ivan Villar, der for godt en uge siden blev hentet op fra andetholdet, som skal stå de sidste kampe for klubben.

Han er, hvad man må kalde 'et ubeskrevet blad'. Han har ganske vist tre kampe i La Liga på sit cv - den sidste blev spillet lørdag i nederlaget til Osasuna - men ellers er der tale om 90 minutter i et 3-1-nederlag til Alavés i 2017 og ni minutter, han fik i stedet for Rubén Blanco i 1-1-kampen mod Atlético Madrid tirsdag aften.

Med tre spillerunder igen er Celta Vigo fire point foran Mallorca, der er første hold på den forkerte side af nedrykningsstregen.

Se også: Lagt for had af fodboldfans

Se også: Danskere raser over billetfirma

Billedet siger alt