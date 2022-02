Braithwaite-konkurrent langer ud mod tidligere træner

Som det nyeste skud på stammen i FC Barcelona har Pierre-Emerick Aubameyang brugt sin første tid i klubben på at udtale sig om sin tidligere arbejdsgiver, Arsenal. Og i særdeleshed Mikel Arteta. Mandskabets spanske manager.

I forbindelse med Aubameyangs officielle præsentation i den catalanske storklub blev han af den fremmødte presse spurgt til afskeden i Arsenal, som var noget stormfuld. Her lagde gaboneseren ikke skjul på sit forhold til Arteta.

- Jeg tror, at det kun var et problem, som han (Mikel Arteta, red.) havde. Jeg vil ikke gå så meget ind i det. Han var ikke glad, og sådan er det. Jeg kan ikke sige mere. Jeg var heller ikke glad, og jeg har det bedre her, lød det fra den 32-årige angriber ifølge Sky Sports.

Der var lavet et stort show ud af pressekonferencen på Camp Nou. Foto: LLUIS GENE/Ritzau Scanpix

Turbulent afslutning i England

I en lang række sæsoner var Aubameyang en stor stjerne i Arsenal og Premier League. Han var en central del af den offensive maskine og nåede at score 92 mål, efter at han kom dertil fra Borussia Dortmund i 2018.

Det kastede også en tjans som kaptajn af sig.

Et ansvar, der dog ikke varede så længe. I midten af december flåede Mikel Arteta nemlig anførerbindet af ham, fordi han angiveligt havde forbrudt sig mod klubbens interne regelsæt.

Siden fik han ikke lov til at træne med førsteholdet, og han missede fem kampe for London-klubben, inden han drog til det afrikanske mesterskab, som han på grund af smitte med coronavirus aldrig nåede at deltage i.

- Det var nogle komplicerede måneder. Nogle gange er fodbold sådan. Men det har aldrig været min hensigt at gøre noget dumt. Nu har jeg lagt det bag mig, og jeg har mit fokus på fremtiden, sagde han videre på pressekonferencen.

Det har dog ikke været en gratis omgang for Arsenal at ophæve samarbejdet før tid. Ifølge The Times har Arsenal betalt angriberen et beløb på godt syv millioner pund - svarende til lige over 60 millioner danske kroner - for at rive kontrakten over.

Aubameyang har underskrevet en treårig aftale med Barcelona. Her skal kan konkurrere med Martin Braithwaite om spilletid.

