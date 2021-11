Braithwaite-konkurrent uønsket TO steder

Hverken FC Barcelona eller Sevilla ønsker at gøre brug af hollandske Luuk de Jong, der er udlejet til Barça fra den andalusiske klub

Den hollandske angriber Luuk de Jong er i problemer.

Hverken det ene eller andet sted vil man gøre brug af hans evner. Sevilla ejer den 31-årige hollænder, men lejede ham allersidst i sommerens transfervindue ud til FC Barcelona.

Her var Ronald Koeman træner, og han havde i sensommeren brug for akut hjælp.

Der var skader i Barça-angrebet til Sergio 'Kun' Agüero og Martin Braithwaite, og han så sin landsmand som løsningen.

Det er kun blevet til fem kampe for Luuk de Jong, og han har fortsat ikke scoret.

Spørgsmålet er, om han kommer til det.

FC Barcelonas nye træner, Xavi, har lovet at give alle spillere en fair chance, men ifølge avisen Sport skal de Jong ikke forvente at få mange minutter i den resterende del af sæsonen.

Luuk de Jong sammen med Barcelona-præsident Joan Laporta ved præsentationen tilbage i september. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Sport mener at vide, at FC Barcelona allerhelst sendte den målløse angriber retur til Sevilla og afbrød lejemålet.

Men den andalusiske klub har ingen intentioner om at byde de Jong velkommen tilbage før tid…

- På nuværende tidspunkt overvejer vi ikke at Luuk de Jong skal vende tilbage til vinter, siger Sevilla-præsident José Castro ifølge Deportes COPE Sevilla.

FC Barcelona får næppe held med at overbevise Thomas Delaneys klub om at bryde aftalen, så Luuk de Jong ligner en mand, der i de kommende måneder kommer til at bruge en del tid på enten bænk eller tribune på Camp Nou.