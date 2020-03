Braithwaite mærker presset: - Så er det en katastrofe

Husk, at du kan se 2. Division eksklusivt på Ekstra Bladet. Få adgang her

Martin Braithwaite lever drømmen i Barcelona, men symptomatisk for ham, har han allerede skiftet fokus, så han kan opnå mere.

Den danske landsholdsspiller har fået chancen to gange for den spanske storklub, og han mærker allerede, hvordan forventningerne er ekstremt høje i traditionsklubben. Det viser sig især efter et opgør mod Real Madrid, hvor holdet tabte 2-0.

- Folk forventer, at vi vinder hver kamp med 3-0 eller 4-0, fordi vi er Barça, og hvis du ikke gør det, så er det en katastrofe. I El Clasico spillede vi godt og havde chancen for at vinde på en svær udebane. Man kan kan altid gøre det bedre, så jeg er positiv, og vi bliver nødt til at komme videre, siger han til El Mundo Deportivo.

Han er 100% sikker på, at Barcelona vinder det spanske mesterskab, selvom Real Madrid netop har overtaget førstepladsen i La liga.

Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Personligt har han nydt den første tid, men han er opsat på at vise, at han ikke bare er her for at se på.

- Jeg ville vise, at jeg kan spille på dette hold. Nu kan er jeg her og er glad, men det er ikke nok. Jeg tænker på mit første mål for Barça på Camp Nou, og det vil jeg nyde sammen med fansene.

Han har fået en varm velkomst af fansene.

- Det var selvfølgelig en overraskelse for mig, og modtagelsen gjorde mig meget glad.

- Det har været en utrolig begyndelse. Det er en fantastisk klub, og de følelser, jeg har, er virkelig specielle.

Braithwaite har indtil videre blevet skiftet ind to gange i Barcelona-tiden og fået cirka tyve minutter hver gang. Senest mod Real Madrid var han tæt på at skabe et mål, men i slutfasen så han mindre heldig ud, da rivalerne kom på 1-0.

Næste chance for Braithwaite er mod godt kørende Real Sociedad, der har sneget sig op på de europæiske pladser. Det opgør spilles lørdag aften.

