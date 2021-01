Braithwaite med afgørende fod i Barcelona-sejr

På papiret skulle FC Barcelona på en overkommelig opgave, da catalonierne søndag gæstede bundholdet Elche i La Liga.

Barcelona sad på det meste af spillet, men havde svært ved at skabe store chancer. Dog fik holdet hevet en vigtig 2-0-sejr hjem.

Sejren bringer Barcelona op på en tredjeplads i ligaen med 37 point. Holdet befinder sig dog fortsat langt fra førstepladsen, hvor Atlético Madrid sidder trygt.

Atlético har syv point mere og to kampe i hånden.

Søndagens sejr kom i hus uden holdets superstjerne og kreatør Lionel Messi, som var ude med karantæne efter søndagens udvisning i Super Cup-nederlaget til Athletic Bilbao.

Det gav plads til Martin Braithwaite i startopstillingen, og danskeren skulle få en stor rolle i slutningen af første halvleg.

Her prøvede han at finde angrebskollegaen Antoine Griezmann ved bageste stolpe.

Men en Elche-forsvarer skulle komme først på bolden, der efterfølgende tog retning mod netmaskerne.

Hollandske Frenkie de Jong formåede dog at tage æren for målen, da han akkurat fik tåen på bolden, inden den krydsede mållinjen.

Men det var tydeligt, at holdet var uden Messi, der typisk har en afgørende rolle i opbygningen af spillet.

Barcelona fortsatte dog anden halvleg med mest boldbesiddelse, men det var hjemmeholdet, som skulle komme tæt på en udligning efter en friløber.

Marc-André ter Stegen udviste dog stor tålmodighed i målet og fik reddet en tam afslutning.

I det 87. minut valgte træneren Ronald Koeman at skifte unge Ricard Puig på banen, og han skulle kun bruge to minutter på at gøre det til 2-0 til gæsterne og dermed lukke kampen. De Jong var denne gang i oplæggerens rolle.

Barcelona formåede dermed at hive tre point med hjem til Catalonien.

