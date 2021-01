Braithwaite med i vigtig sejr

FC Barcelona og Athletic Bilbao har set meget til hinanden i januar. Søndag aften tørnede de to hold sammen for tredje gang i 2021.

Her lykkedes det Barcelona at revanchere nederlaget i Super Cuppen til baskerne for to uger siden med en sejr på 2-1 i La Liga.

Med sejren, der er Barcelonas femte i træk i ligaen, har Barcelona nu 40 point på andenpladsen - lige så mange som Real Madrid på tredjepladsen.

Atlético Madrid er i udbrud i toppen og er ti point foran Barcelona og Real Madrid med en kamp i hånden.

Barcelona tog som vanligt initiativet fra start søndag, men der skulle en genialitet af Lionel Messi til, før hjemmeholdet fik bolden i mål.

20 minutter var gået, da argentineren gjorde det til 1-0 direkte på frispark.

Føringen holdt til et par minutter inde i anden halvleg, hvor Jordi Alba fik prikket et Bilbao-indlæg i eget net til 1-1.

Barcelona svarede igen ved at lægge pres på Bilbao. Der skulle dog gå cirka en halv time, før det blev 2-1.

Ousmane Dembélé sendte en stikning ind i feltet til Oscar Mingueza, der serverede bolden ind foran mål til en helt fri Antoine Griezmann. Franskmanden kunne nemt sætte indersiden på og score.

Athletic Bilbao fik blod på tanden og jagtede udligningen, men til sidst måtte gæsterne give fortabt.

Martin Braithwaite startede på bænken. Danskeren kom på banen med få minutter tilbage og var med til at køre sejren i hus.

