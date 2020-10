Braithwaite melder sig klar til kæmpe brag

Den danske landsholdsspiller Martin Braithwaite har kun fået 11 minutter for FC Barcelona i La Liga i denne sæson, men vestjyden føler sig ikke kørt ud på et sidespor i storklubben.

Han føler, at han har cheftræner Ronald Koemans opbakning. Det siger han til TV2 Sport, der har spurgt ham om, hvordan han ser sin mulighed for at få spilletid i lørdagens El Clasico mod Real Madrid.

- Jeg ser mine muligheder som i alle andre kampe. Jeg giver mig 100 procent i løbet af ugen, og jeg træner godt og arbejder hårdt.

- Men i sidste ende er det ikke mig, som beslutter, om jeg spiller, eller om jeg ikke gør. Det lader jeg træneren styre, og jeg ved, at han har masser af tillid til mig, så det er jeg helt rolig omkring, siger Martin Braithwaite til TV2 Sport.

Det harmonerer også med de ting, der siver ud fra FC Barcelona. Danskeren er meget vellidt i storklubben, fortæller fodboldreporteren Luna Christofi, der er bosat i Spanien.

- Selv om han er et stykke fra at starte inde, bliver han beskrevet som en pålidelig spiller, man altid kan stole på. Sådan nogen er der også brug for, selv i Barcelona. Det er derfor, at han ikke blev forsøgt sendt væk i transfervinduet, siger hun til Ritzau.

Før lørdagens El Clasico i Barcelona vakler de to storklubber.

I Barcelona har der været stor uro på de indre linjer sommeren over med Lionel Messis transfersaga, endnu et cheftrænerskift, og en præsident der er i modvind før sit forsøg på at blive genvalgt. Senest har holdet smidt point i to La Liga-kampe i træk.

Sportsligt går det mindst lige så skidt for Real Madrid. Godt nok har klubben hentet ti point i fem ligakampe, men Zinedine Zidanes mandskab har fået mere, end præstationerne har berettiget til.

Senest er det blevet til fortjente hjemmebanenederlag til oprykkeren Cadiz i La Liga og til Shakhtar Donetsk i Champions League.

Martin Braithwaite siger til TV2 Sport, at holdene efter hans opfattelse 'står meget lige' før ærkerivalopgøret.

Han spillede sit første El Clasico i marts, da han kom på banen midt i anden halvleg, da Barcelona tabte 0-2 på Bernabeu.

Lørdagens El Clasico begynder klokken 16.

