Braithwaite mister assist - tæller ikke!

Martin Braithwaite leverede lørdag en sublim Barcelona-debut. Han fandt blandt andet Lionel Messi med en aflevering, som argentineren omsatte til mål. Afleveringen kommer dog ikke til at tælle som en assist

Blot to dage efter Martin Braithwaites sensationelle skifte til selveste FC Barcelona, fik danskeren lørdag debut på Camp Nou.

I det 72. minut blev Antoine Griezmann taget ud til fordel for Braithwaite, som fik en varm velkomst.

Den tidligere Esbjerg-spiller viste straks sine talenter frem. I det 87. minut tog han bolden ned i feltet, drejede rundt om sig selv og gik mod baglinjen. Her sendte han bolden ind til Lionel Messi, som naturligvis ganske sikkert scorede sit fjerde mål i kampen til 4-0.

Danskerens første assist så ud til at være en realitet. Alverdens medier noterede også danskeren for en assist - heriblandt Livescore, den spanske avis Sport, samt Ekstra Bladet.

Ifølge La Liga, som officielt tildeler assists i den bedste spanske række, tæller afleveringen dog ikke som en assist. De har på deres hjemmeside noteret Braithwaite for 18 minutter på banen og et enkelt forsøg på mål, men altså ingen assist.

Forklaringen er formentlig, at Eibars målmand, Marko Dmitrovic, akkurat fik hånden på afleveringen, men altså ikke nok til at bolden ikke kom frem til Messi.

Blot to minutter senere var den danske landsholdsspiller tæt på at score sit første mål i Barcelona-trøjen. Afslutningen blev dog reddet, inden Arthur fulgte op på riposten og scorede til slutresultatet 5-0.

Selv om det ikke blev til en assist, kan man med rette sige, at Braithwaite stod bag de to scoringer.

Martin Braithwaite fandt Messi ved 4-0-målet, men afleveringen kommer officielt ikke til at tælle som en assist. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Efter kampen modtog danskeren ros fra flere sider - blandt andet fra Messi.

- Han sagde tillykke til mig, fortalte Braithwaite stolt.

Også cheftræner Quique Sétien var tilfreds med den nye spiller i Barça-truppen.

- Braithwaite gjorde meget mere, end jeg havde forventet. For at være ærlig så tror jeg, at vi har lavet en ekstraordinær signing.

- Han vil hurtigt tilpasse sig perfekt til holdet, han var involveret i to mål, og han forstår spillet så godt, sagde træneren.

Der var masser af ros til danskeren efter en flot debut. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Martin Braithwaite må ikke spille Champions League for FC Barcelona, da registreringen af spillere fandt sted inden danskerens skifte. Alligevel tager han med til Italien sammen med resten af truppen, som tirsdag møder Napoli i 1/8-finalen.

Søndag kan Braithwaite få sin næste Barcelona-kamp. Her møder danskeren, Messi og de andre Barça-stjerner Real Madrid på Bernabéu i El Clásico.

