Braithwaite og Barça i finalen efter straffedrama

FC Barcelona er klar til finalen i Supercopa de España efter en 4-3-sejr over Real Sociedad - Braithwaite var involveret i Barças føringstræffer

Martin Braithwaite have en afgørende fod med i spillet, da FC Barcelona spillede sig i finalen Supercopa de España med en sejr over Real Sociedad.

Barca vandt 4-3 efter en dramatisk straffesparkskonkurrence, hvor Marc-André ter Stegen snuppede helterollen.

På det tidspunkt var Braithwaite taget ud, men den danske landsholdsangriber stod i slutningen af 1. halvleg bag Barças føringstræffer, da han smart vendte i banen og spillede Antoine Griezmann fri i dybden.

Den franske angriber sendte bolden lige ind i panden på Frenkie de Jong, og så FC Barcelonas på sejrskurs.

Frenkie de Jong bragte Barcelona foran efter forarbejde af Braithwaite og Griezmann. Foro: Jon Nazca/Ritzau Scanpix

Catalonierne var uden en småskadet Lionel Messi, men det var næsten et Messi’sk øjeblik, da Braithwaite viste flot overblik kort før pausen.

Den 29-årige vestjyde havde inden de Jongs scoring selv været tæt på et par gange.

Han sendte en afslutning lige på Remiro i Sociedad-målet lidt over halvvejs inde i første halvleg, og efter en halv times spil headede han Minguezas knaldhårde indlæg lige over Real Sociedad-keeperens mål.

Baskerne startede opgøret bedst, og Alexander Isak fik et par tidlige chancer.

Svenskeren fik ikke passeret Marc-André ter Stegen i Barcelona-buret, og langsomt overtog Barcelona overtaget.

Det lignede dog en nulløsning ved pausen, men så slog Braithwaite til i en situation, hvor Real Sociedad-forsvaret ellers virkede i balance.

Den baskiske klub fik en drømmestart på anden halvleg, da klappen gik ned for Frenkie de Jong.

Målscoreren satte i udkanten af feltet armen på et indlæg, og den spanske landsholdsspiller Mikel Oyarzabal scorede sikkert fra straffesparkspletten.

De Jong fik straks chancen for at gøre skaden god igen, men tøvede for længe alene med Remiro og fik bolden prikket fra sig.

FC Barcelona havde chancer til at komme foran igen.

Martin Braithwaite var tæt på at kunne stange et indlæg i nettet ved bagerste stolpe, og Ousmane Dembélé sparkede lige forbi.

Den danske landsholdspiller blev skiftet ud i 78. minut og kunne være tilfreds med sin præstation i Córdoba.

Fra bænken kunne han følge den afvekslende affære, der gik ud i forlænget spilletid.

Her fik Sociedads indskiftede Záldua den første mulighed, men den meget velspillende Marc-André ter Stegen vippede med en flot redning hans fine langskud over mål.

Marc-André ter Stegen havde flere flotte redninger. Foto: Jon Nazca

I den anden ende fik Dembélé kort efter en stor chance, men fik ikke placeret sin afslutning yderligt nok.

Antoine Griezmann fik en gylden frisparksmulighed i den forlængede spilletids anden halvleg, men sparkede i muren.

To minutter før tid knaldede Real Sociedads Adnan Januzaj et frispark på den ene stolpe, og den underholdende kamp måtte afgøres i straffesparkskonkurrence.

Her blev Barcelona-målmand Marc-André ter Stegen den store helt. Han klarede de to første Sociedad-forsøg, og det tredje ramte stolpen.

Kun Merino og Januzaj fik passeret tyskeren, men det hjalp ikke baskerne videre.

Godt nok brændte både de Jong og Griezmann, men Dembélé og Pjanic scorede, og da også Puig sendte sit forsøg i nettet, var sagen klar: FC Barcelona vandt samlet 4-3.

Torsdag aften finder de ud af, hvem de skal op mod i søndagens finale i Sevilla, når Real Madrid og Athletic Bilbao mødes i Málaga.

'Håber det hjælper ham'

Skandale ved VM - tilskuere i hallen

Efter Ståle-fyring: Han ligner den store taber