Braithwaite og Barcelona slår duksene

FC Barcelona hentede onsdag en vital sejr i den spanske liga. På hjemmebane vandt holdet med 2-1 over det overraskende tophold fra Real Sociedad.

Sociedad var ellers foran 1-0, men inden pausen havde Barcelona vendt stillingen til egen fordel med Martin Braithwaite, der spillede hele kampen.

Med sejren rykker Barcelona op på femtepladsen med 20 point for 12 kampe, mens Atlético Madrid, Real Sociedad og Real Madrid alle har 26 point i toppen.

Atlético har dog blot spillet 11 kampe, mens Sociedad og Real Madrid har afviklet henholdsvis 14 og 13 opgør.

Barcelona hentede en vigtig sejr. Foto: Lluis Gene/Ritzau Scanpix

Barcelona dominerede hjemmekampen fra begyndelsen og havde flere gode muligheder i indledningen, men det var alligevel Real Sociedad, der skulle komme i front med 1-0.

Efter et hjørnespark kombinerede udeholdet godt i feltet, og bolden blev til sidst serveret til bageste stolpe, hvor Willian Jose fra klos hold kunne score efter 27 minutter.

Barcelona reagerede ved at intensivere presset, og det gav udligning bare tre minutter senere.

Bolden blev spillet lidt frem og tilbage i feltet, inden den havnede hos Jordi Alba, der tordnede bolden ind i målhjørnet fra kanten af feltet.

Misbrugte kæmpe chance

Barcelona fortsatte med at skabe chancer, og efter 38 minutter burde Martin Braithwaite have scoret. Han blev spillet helt blank i feltet af Pedri, men sparkede langt over mål. Sekunder forinden havde Antoine Griezmann ramt tværribben.

Hjemmeholdet kom dog foran inden pausen. Efter 43 minutter scorede Frenkie de Jong efter et indlæg fra venstre. I første omgang blev der vinket for offside, men VAR godkendte scoringen efterfølgende.

I anden halvleg havde Barcelona flere muligheder for at øge føringen, men særligt Antoine Griezmann var uskarp.

Real Sociedad forsøgte at komme til chancer for at udligne, men Barcelona hev sejren hjem.

Den utrolige historie: Bedrog sine venner for millioner

Gør klar til afsked med Superligaen

Superligaen Indefra: Træner flår klub for en mio.