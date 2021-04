Braithwaite og Barcelona vinder den spanske pokalturnering

Martin Braithwaite kan bryde ud i vild jubel.

Danskeren har vundet sit første trofæ med FC Barcelona, som lørdag aften slog Athletic Club med 4-0 i Copa del Rey-finalen. Alle fire mål blev scoret efter pausen.

Braithwaite blev skiftet ind efter 87 minutter og spillede ingen stor rolle, men var stærkt medvirkende til, at storklubben overhovedet kom til finalen, da han scorede det afgørende mål i semifinalen mod Sevilla - se dén scoring her.

Den danske landsholdsstjerne fik flere minutter med jubel end på banen. Foto: Marcelo del Pozo/Ritzau Scanpix

Han vandt senest et trofæ i 2013, da det blev til dansk pokalsucces med Esbjerg.

Samtidig var det Barcelonas første pokal i næsten to år. Seneste titel var mesterskabet tilbage i 2019.

For Athletic blev det til det andet finalenederlag i Copa del Rey, efter de tabte sidste sæsons finale for blot to uger siden til Real Sociedad.

Messi og Barcelona pressede på fra start. Foto: Marcelo del Pozo/Ritzau Scanpix

Tungt pres

Barcelona sad fuldstændig på spillet i kampens indledning og overfaldte nærmest Athletic-spillerne ved ethvert boldtab.

Messi skabte tidligt en enorm chance til Frenkie de Jong, der blev spillet helt fri. Hollænderen sparkede på indersiden af stolpen.

Barcelona fik først nedbrudt Athletic efter pausen. Foto: Cristina Quicler/Ritzau Scanpix

Efter 24 minutter hed boldbesiddelsesprocenten absurde 83-17 i Barcelona-favør.

Trods det konstante boldovertag kom Barça ikke frem til flere store chancer før pausen, mens Athletic Club bed fra sig en enkelt gang, da Inigo Martinez sparkede godt en meter forbi.

Barcelonas legestue

Kort inde i anden halvleg brændte Griezmann en stor chance. Sergino Dest fandt franskmanden inde i det lille felt, men afslutningen blev nuppet med en fodparade fra Unai Simon.

Få minutter senere misbrugte Sergio Busquets en endnu større mulighed. Det var nærmest en mirakuløs redning af Simon i målet.

Den skulle Barcelona-stjernen have scoret på.

Men så gik den da heller ikke længere efter en time...

Messi fandt de Jong bredt, som lagde bolden fladt ind til Griezmann, der kom i høj fart. Denne gang sparkede franskmanden sikkert Barcelona i front.

Barcelona-stjernerne legede sig igennem til flere scoringer i anden halvleg. Foto: Marcelo del Pozo/Ritzau Scanpix

Og så var der ellers hul på bylden. Det blev hurtigt til 2-0 efter et perfekt indlæg fra Alba til de Jong, der denne gang var i rollen som målscorer, da han headede bolden ind i netmaskerne.

Frenkie de Jong var helt fri få meter fra mål og scorede sikkert. Foto: Marcelo del Pozo/Ritzau Scanpix

Barcelona-dominansen fortsatte. Messi dansede sig gennem flere Athletic-spillere med hjælp fra to hurtige kombinationer med de Jong, inden argentineren stensikkert sendte bolden i det lange hjørne.

En sublim scoring fra Barças troldmand.

Messi scorede en Barcelona-classic lige efter. En aflevering fladt tilbage fra Alba til Messi, og så stod der 4-0 på måltavlen.

Med pokaltrofæet får cheftræner Ronald Koeman noget arbejdsro, mens det giver fornyet håb for mange Barcelona-fans for en forlængelse af Messis kontrakt, som udløber efter sæsonen.

Øjnene bliver nu rettet mod mesterskabskampen, hvor Braithwaite og holdkammeraterne er to point efter førende Atlético Madrid.