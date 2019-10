Braithwaite og Leganes får ny træner efter skrækstime

Den danske landsholdsangriber Martin Braithwaite og Leganes er uden sejr i de første ni kampe i den bedste spanske fodboldrække.

Det blev mandag aften for meget for ledelsen i Leganes, som valgte at stoppe samarbejdet med cheftræner Mauricio Pellegrino med øjeblikkelig virkning.

- Leganes og Mauricio Pellegrino er blevet enige om at stoppe samarbejdet, skriver klubben på sin hjemmeside og tilføjer:

- Den argentinske træner, som i sidste sæson sørgede for, at klubben bevarede sin status i den bedste række, vil ikke stå i spidsen for holdet i den næste kamp mod Mallorca.

Som midlertidig løsning har Leganes besluttet, at reserveholdstrænerne Luis Cembranos og Carlos Martinez overtager styringen med førsteholdet i de kommende træninger.

Leganes er placeret på sidstepladsen i La Liga med sølle to point efter ni kampe.

Braithwaite og holdkammeraterne lagde ud med at tabe de første fire ligakampe.

Herefter blev det lidt bedre med to uafgjorte resultater, men i de seneste tre kampe er det blevet til nederlag til Granada, Levante og senest Getafe.

Leganes er dermed det eneste af 20 hold, der fortsat ikke har vundet en eneste ligakamp i denne sæson.

