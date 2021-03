Braithwaite på forsiden: Historisk og episk

Martin Braithwaite sørgede for den afgørende scoring og sendte dermed Barcelona på de spanske avisforsider

Se højdepunkterne fra kampen i tv-klippet ovenfor

Episk og historisk comeback

Det er nogle af de overskrifter, Martin Braithwaite fremprovokerede med sit mål til 3-0 i den forlængede spilletid af Copa del Rey-semifinalen mod Sevilla onsdag aften.

Barcelona og Braithwaite er således stærkt repræsenteret på forsiderne af de spanske sportsaviser dagen derpå.

Artiklen fortsætter under billederne..

Helt på en halv time

Martin Braithwaite kom først i aktion kort før den ordinære tids udløb, men nåede altså at blive helten med sin scoring fem minutter inde i forlænget spilletid.

Flere af de spanske aviser omtaler ikke overraskende Braithwaite som afgørende, og danskeren tildeles fire stjerner for sin indsats i papirudgaven af El Mundo Deportivo.

Kun straffesparkshelten Marc-Andre ter Stegen, Gerard Pique og Antoine Griezmann får samme flotte bedømmelse.

- Dødbringende hovedstød gjorde det til 3-0 i forlænget spilletid. Han giver altid, alt hvad han har, når han spiller. Bør hyldes for sin tro, skriver de blandt andet.

Artiklen fortsætter under tv-klippet..

Se Martin Braithwaites afgørende scoring. TV: Ekstra Bladet

Avisen SPORT sniger sig op på 7/10 under overskriften 'Afgørende', hvilket må siges at være fornuftigt for en spiller, der kun var på banen i lidt mere end en halv time.

Martin Braithwaite har været inde og ude af startopstillingen på det seneste, men hyldes bredt for at byde sig til, når der er brug for ham.

Lørdag aften skal Barcelona møde Osasuna på udebane, hvor tre point er et ufravigeligt krav, hvis man vil holde snor i Atletico Madrid og Real Madrid i toppen af La Liga.

FC Barcelona taber stort opgør til Vestager