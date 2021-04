Braithwaite-pine: Barça charmer brandvarm stjerne

Martin Braithwaite nåede sin kamp nummer 50 i Barcelona-trøjen, da han kom ind i Copa del Rey-finalen og kunne juble sammen med holdkammeraterne.

Han får ikke flere optrædener lige foreløbig, da han er løbet ind i en ankel-skade, der holder ham ude de næste kampe.

Og på den lidt længere bane kan det også blive sværere, selvom den danske angriber har givet sig fuldt ud i de opgør, hvor han har fået chancen.

Braithwaite kan falde længere ned i hierakiet. Foto: Manu Fernandez/Ritzau Scanpix

FC Barcelona har nemlig haft møder med agenter, der repræsenterer den hollandske Lyon-stjerne Memphis Depay.

Det fortæller spansk TV3, der beretter, at møder mellem mellemmændene og Barcelonas nye fodbolddirektør Mateu Alemany fandt sted for lidt over to uger siden.

27-årige Depay har virkelig fundet sin mojo efter skiftet fra Manchester United, og på det seneste har han været brandvarm. Han har været involveret i 15 mål i 2021 - mere end nogen anden Ligue 1-spiller, fortæller statistikfirmaet Opta.

Depay-kritikerne har sværere kår nu end for år tilbage, hvor han forlod Manchester United. Foto: Laurent Cipriani/Ritzau Scanpix

Depay har kontraktudløb til sommer og skulle have gode tilbud fra andre storklubber som Inter, Juventus og Atletico Madrid, men landsmanden Ronaldo Koeman og Barcelona skulle være ret tillokkende, selvom lønnen ikke er på højde med andre klubbers udspil.

- Jeg taler ikke om indkøb. Vi fokuserer på kampe og ikke spillere, der ikke er her, sagde Koeman, da han blev spurgt direkte om muligheden for at hente Depay.

I denne sæson har Depay vekslet mellem at spille helt på top og så på venstrekanten - samme positioner Braithwaite har indtaget i sine kampe for Barcelona.