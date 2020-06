Braithwaite reagerer på skeptiske Laudrup

2. division er tilbage, og som specielt tilbud kan du nu se slutspillet gratis. Følg dit hjerte, følg din klub og få adgang her.

Da Martin Braithwaite sensationelt skiftede til FC Barcelona meldte han sig ind i en meget eksklusiv klub af danskere.

Michael Laudrup spillede selv for Blaugrana fra 1989 til 1994, og han omtalte Braithwaites skifte som 'at vinde i lotteriet'. I det hele taget var han ikke ovenud optimistisk på sin efterfølgers vegne, lige da skiftet skete.

- Han kan maksimalt spille 14 kampe. Han kan kun være med i ligaen. Hvis han spiller seks-syv af dem fra start, scorer et enkelt mål eller to, og gør opmærksom på sig selv, så gør det måske, at han måske i næste sæson kan komme til en klub, som ikke lige er på Barcelonas niveau, men måske sådan en midterklub i Spanien og få en rigtig god aftale. Og det vil jo være fantastisk for ham, sagde Laudrup i studiet hos TV3+ tilbage i februar.

Men Braithwaite lader sig ikke gå på af udtalelser fra andre - end ikke Laudrup, forsikrer han i et interview med Euroman.

- Det er ikke noget, jeg hverken har set eller spekuleret over. Men samtidig er det slet ikke første gang, at andre har tvivlet på mig, eller hvad jeg kan opnå. Heldigvis fungerer verden sådan, at det er mig, der styrer min fremtid, ikke andre. Det er først, når jeg lader min overbevisning påvirke af, hvad de siger, at det bliver et problem, og derfor lukker jeg alt ude, siger han til magasinet.

Braithwaite nævner ligeledes, at der var stor skepsis omkring hans deltagelse ved VM i 2018, men også her nåede han at tilkæmpe sig en plads i startformationen. Han spillede fra start mod Frankrig og i 1/8-finalen mod Kroatien, hvor Danmark røg ud efter straffesparkskonkurrence.

Indtil nu har 29-årige Braithwaite nået fem kampe for Barcelona, hvoraf tre har været fra start.

Der resterer otte ligakampe i denne sæson, hvilket er de eneste opgør den danske landsholdsspiller kan tage del i.

