- Braithwaite skilte sig ud

Allerede i Esbjerg viste Martin Braithwaite takter til at spille i en af de store ligaer i Europa i fremtiden.

Det fortæller den tidligere spanske Esbjerg-spiller Alberto Carbó Benavent til Mundo Deportivo.

Carbó og Braithwaitte spillede begge i Esbjerg i 2012. Spanieren spillede på reserveholdet, mens Braithwaite tørnede ud for førsteholdet.

Når Esbjerg spillede på hjemmebane var Carbó og resten af reserveholdet på stadion for at se Braithwaite spille, og dengang var der allerede udsigt til en lys fremtid for danskeren.

- Vi lagde mærke til, hvordan han spillede, hvordan han skilte sig ud, og hvordan han plejede at score. En kraftfuld angriber, siger Carbó.

- Man kunne se, at han en dag ville spille i en af de store ligaer, selvom jeg aldrig havde forestillet mig, at det ville blive FC Barcelona.

Ifølge Carbó er Braithwaite også en arbejdsom spiller.

- Ja, han er professionel og lever og ånder for fodbold, ligesom han også tager god vare på sig selv. Han ser meget video, og han forsøger altid at udvikle sig selv. Han er en angriber, der er meget fokuseret på at yde en arbejdsindsats.

I dag er Carbó træner for den catalonske klub CF Perelada, der spiller i den tredjebedste række i Spanien.

Braithwaite er sammen med resten af det danske A-landshold i gang med VM-kvalifikationskampene.

Dansk kommentator lurede det hele

Viaplay-bombe: Her er løsningen til sportsfans

Laudrup tog ham på fersk gerning

Bettingtrick: Scor kassen på gule kort