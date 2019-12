Braithwaite sparker vigtig triumf hjem i bundbrag

Den danske landsholdsangriber Martin Braithwaite har succes for tiden, og søndag scorede han for et vigtigt mål for sin klub, Leganés, som kæmper en hård kamp i bunden af den bedste spanske fodboldrække, Primera Division.

I bundbraget hjemme mod Espanyol scorede danskeren et flot mål i første halvleg, som grundlagde sejren på 2-0.

Inden kampen lå de to hold nederst i tabellen side om side med ti point hver og fem point op til den rigtige side af nedrykningsstregen.

Derfor var de tre point af vital betydning for den lille klub i udkanten af Madrid.

Der var kun spillet godt ti minutter af kampen på Estadio Municipal de Butarque, da den tidligere Esbjerg-spiller viste både god teknik og kølighed foran mål.

Med ryggen til mål på kanten af feltet modtog han en flad aflevering, som han elegant tog med videre forbi en forsvarsspiller, hvorefter han trillede bolden gennem benene på keeperen i en svær position.

Det var hans femte ligamål i sæsonen.

I anden halvleg scorede angrebsmakker Youssef En-Nesyri efter ni minutter, og det blev kampens sidste scoring.

Braithwaite var også holdets målscorer i den seneste kamp, da man på udebane fik 1-1 mod Alavés.

Det var også ham, som stod for det danske landsholds enlige scoring i den afgørende EM-kvalifikationskamp mod Irland i november, som sendte Danmark til EM med et 1-1-resultat i Dublin.

