Braithwaite stjæler forsiden før El Clasico: Et és i ærmet

Se professionel top-boksning i aften. Køb adgang her

Den danske landsholdsspiller skal formentlig spille en rolle i El Clasico - hvor vildt det end lyder.

Martin Braithwaite fik et indhop mod Eibar, en tvungen oversidning mod Napoli og nu venter så den største kamp af dem alle.

Den Barcelona-baserede avis Sport har smækket den danske angriber på forsiden og kalder ham 'det hemmelige kort'.

- Setién (træneren, red.) ønsker at give angriberen en fremtrædende plads i den afgørende duel mod Madrid, skriver avisen.

- Danskeren er blevet integreret rigtig godt i omklædningsrummet, og hans form er meget god.

- Jeg skal ind og være mig, lyder Braithwaites egen tilgang.

Inde i avisen uddyber mediet, at hans store arbejdsiver har gjort indtryk, men man er også positivt overrasket over evnerne. Derudover vil han tilføre noget fart, som især kommer til gavn i presspillet.

- Danskeren kan være esset i Setiens ærme.

Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Stor uenighed: Kommer til at eksplodere i Parken

Superligaen indefra: Forlængelse forgylder Evander

Se også: Havde en trekant - så gik det galt

Fredag skrev Marca, at Braithwaite var udset til at starte, hvilket ville være en helt vild udvikling for en spiller, der kun har været i klubben i lidt over en uge.

Men Barcelonas angrebsproblemer er til at tage at føle på, og danskerens førsteindtryk har åbenbart været så positivt, at de føler, han er klar.

Man kunne være bekymret for, om han havde lært systemet og løbemønstrene godt nok, men danskerens arbejdsmoral - også i forhold til forberedelse - er en af hans forcer.

Barcelona har trods de mange skader stadig føringen i Primera Division, men Real Madrid kan overtage føringen med en sejr.

Kampen står søndag kl. 21 - følg med live hos Ekstra Bladet.

Medie i modvind: - Hvorfor er han sort?

Se også: FCK får tyrkisk modstand i EL-ottendedelsfinale

Se også: Skepsis om Eriksen: Han passer stadig ikke ind

Se også: Nu vil de forbyde Braithwaite-finte