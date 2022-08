Braithwaite-transfer kollapser

Martin Braithwaites dage i FC Barcelona er talte.

Den danske angriber har ganske vist to år tilbage af sin aftale med den catalanske storklub, men de vil gøre alt for at skille sig af med deres danske angriber.

Det seneste forsøg på at sende ham væk er til RCD Mallorca, som gerne vil tilknytte den danske landsholdsangriber. De håbede på, at danskeren ville gå ned i løn for så at skifte til klubben fra den populære ferieø.

Et sådant håb bliver nu skudt til jorden, da både AS og Mundo Deportivo citererf utbldesdemallorca.com for at skrive, at Martin Braithwaite har alt for høje lønkrav til Mallorca.

I FC Barcelona tjener han knap 30 millioner kroner om året, men han har angiveligt forlangt mere for at skifte til RCD Mallorca, hvilket ifølge mediet fik La Liga-klubben til at vælte ned af stolene.

Foto: Lars Poulsen

Annonce:

Klubben fra ferieøen har ikke et budget, hvor de kan betale i nærheden af de summer, som FC Barcelona giver deres spillere. Det har tidligere været fremme, at de skulle være klar til at give ham omkring 22 millioner kroner om året.

Ikke meget tyder på, at de er i nærheden af at blive enige om en pris. Således tyder det på, at Martin Braithwaite fortsat er i FC Barcelona den kommende tid.

På det seneste har han også forsøgt at klemme sig tilbage på holdet, da både Aubameyang og Memphis Depay er på vej væk, men her er tommelfingeren blevet vendt nedad.

Danskeren indgår ikke i Xavi Hernandez planer, og han var heller ikke med FC Barcelona på holdets træningslejr i USA. De første to spillerunder har han heller ikke været en del af truppen.

Fik du læst: