Braithwaite tvunget tilbage til Madrid

I sidste weekend kom det frem, at Martin Braithwaite boede på et hotel i Barcelona, hvor blot ni af 465 værelser var i brug på grund af coronavirussens spredning i den spanske storby.

Men nu bor heller ikke den danske landsholdsspiller på Hotel Sofia, der har besluttet at lukke og slukke, så længe virussen er ude af kontrol. Det samme skete ifølge italienske medier for Christian Eriksen i Milano. Det kan du læse mere om her.

Det betyder ifølge spanske Marca, at Martin Braithwaite er flyttet 'hjem' til sit gamle hus i Madrid, hvor han og familien boede, mens Braithwaite spillede i Madrid-klubben Leganés.

På sin Instagram-konto har Martin Braithwaite da også lagt flere videoer op, hvor det fremgår, at han og familien er tilbage i huset i Madrid.

Inden Braithwaite måtte returnere til hovedstaden, havde han dog besigtiget huse i Barcelona, skriver spanske medier. Det kan du læse mere om her.

Martin Braithwaite byttede Madrid og Leganés ud med Barcelona. Foto: NACHO DOCE/Ritzau Scanpix

At Braithwaite bor midlertidigt i Madrid, får dog ikke de store konsekvenser for jobbet i FC Barcelona.

Storklubben har ligesom størstedelen af de øvrige store klubber i Europa valgt at droppe alt, hvad der hedder holdaktiviteter.

Derfor klarer Messi og holdkammeraterne træningen hjemmefra. I Martin Braithwaites tilfælde altså godt og vel 600 kilometer fra arbejdspladsen.

Catalanerne er aktuelt nummer ét i La Liga med to point ned til Real Madrid, men det er fortsat uvist, om sæsonen kan spilles færdig.

