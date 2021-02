- Braithwaite var den profil de manglede

La Liga-legenden Gaizka Mendieta mener, at danskeren kan ting, som få andre spillere mestrer

Se semifinale-bragene i Copa del Rey, hvor Barcelona møder Sevilla. Kampene vises her (PLUS+).

Det var mildest talt opsigtsvækkende, da Martin Braithwaite for et år siden skiftede en tilværelse i bundklubben Leganés ud med gigantklubben FC Barcelona.

Alligevel mener den tidligere Valencia-kæmpe Gaizka Mendieta, at skiftet gav god mening for catalonierne.

- Barça stod i en situation, hvor de manglede en angriber, og her passede Braithwaite til den profil, de søgte, siger Gaizka Mendieta til Ekstra Bladet ved et online-event for danske medier arrangeret af La Liga.

Den tidligere midtbanespiller understreger også, at danskerens La Liga-erfaring og formkurve gjorde ham attraktiv.

- Han kendte ligaen i forvejen og spillede godt for Leganés - ikke kun den sæson, men også året før, siger Mendieta.

Braithwaite skadet: Går glip af stort brag

Messi-forside vækker opsigt

Artiklen fortsætter under billedet ...

I 2002 spillede Mendieta spillede for FC Barcelona. Foto: Dani Cardona/Reuters

En unik situation

Braithwaite blev noget utraditionelt hentet til en ny klub i februar 2020, efter transfervinduet var lukket. Det skete, fordi FC Barcelona fik dispensation til at hente en erstatning for Ousmane Dembélé, der blev skadet.

- Han er en målscorer, der tager gode løb ind i frie rum, og det manglede Barça. Han kan ting, som få andre angribere kan, og det er årsagen til, at han spiller for dem, siger Gaizka Mendieta til Ekstra Bladet.

Danskeren kostede knap 150 millioner kroner for FC Barcelona, og han har siden skiftet spillet 38 kampe for de blå-røde med syv mål til følge.

To år efter ballade: Brøndby-fans risikerer fængsel

Braithwaite scorede senest for FC Barcelona mod Cornella i Copa del rey