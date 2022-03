Braithwaites byrde: - Mere og mere vanskeligt

Uha, den er svær for Martin Braithwaite for tiden.

Den danske underdog, der tidligere har trodset alle forventninger, har endnu et bjerg at bestige, og denne gang er tinderne formentlig højere end nogensinde før.

Den Barcelona-baserede sportsavis El Mundo Deportivo beskriver, hvor galt det står til for den danske landsholdsspiller, der virkelig har fået sin sag for med den nye verdensorden i Barcelonas angrebshierarki.

Efter tilbagekomsten fra den langstrakte skade, lød det til, at Braithwaite fik en god besked fra den nye chef Xavi. Men virkelighedenhar set ud til at overhale den melding.

I hvert fald beskriver avisen, der følger klubben minutiøst, at 'konkurrencen i Barças angreb større end nogensinde', og at det 'gør Braithwaites tilstedeværelse mere og mere vanskelig'

- Aubameyang er den foretrukne startende 9'er lige nu, og at han er kommet flot fra start med en del scoringer. Luuk de Jong fortsætter med at retfærdiggøre sig selv med mål og få mest muligt ud af de minutter, han har.

- Ferran Torres, som venstrekant, fortsætter med at have Xavis absolutte selvtillid , og i mangel af succes foran mål, overbeviser han med sit spil. Og yderst til højre overbeviser Adama med sin ubalance og sine assists og Dembélé skinner også, når han får chancen.

Torres fik scoret søndagens opgør ude mod Elche, som Barcelona vandt 2-1 efter et comeback, der blev fuldtendt, da Depay scorede på straffe,

I det hele taget er storklubben ubesejret i 11 La Liga-kampe i streg, så Xavi har ingen grund til at ryste på hånden.

Til mødet med pressen efter kampen kom Xavi ind på beslutningen om at efterlade Martin Braithwaite ude af truppen, og den spanske træner kaldte det blandt andet ufortjent.

- Det er svært for mig at udelade spillere, fordi de fortjener det ikke. Jeg har det rigtig dårligt. Men jeg er nødt til at træffe beslutninger til gavn for holdet. Riqui Puig, Eric Garcia, Oscar Mingueza...

- I dag var Martin Braithwaite ikke med i truppen, og det har han ikke fortjent. Jeg har en række muligheder, og jeg er glad for de spillere, jeg har. Adama Traore kom på banen og gjorde det også godt i dag (søndag, red.), Ousmane Dembele var fantastisk, fortalte Xavi ifølge SPORT.

Der har været historier om, at Braithwaite har døjet med rygproblemer, der dog ikke har været meldt officielt ud. Spørgsmålet er så bare, om det havde ændret noget for danskeren, hvis han havde været helt fit.

Lige nu er der MANGE foran i køen.