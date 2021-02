Braithwaites chance: Den enes død...

Ekstra Bladet dækker Sevilla-Barcelona direkte klokken 16.15.

På papiret burde Antoine Griezmann være Ronald Koemans ubestridte førstevalg helt i front hos FC Barcelona.

Problemet er bare, at den mere end 700 millioner kroner dyre franskmand endnu engang har ramt en dårlig stime - denne gang på seks kampe uden scoringer i alle turneringer. I alt står han blot noteret for seks mål i 23 optrædener i La Liga.

Hovedbruddet for Koeman bliver ikke mindre af, at han i opgøret mod Sevilla, ifølge Barcelona-avisen El Mundo Deportivo, af taktiske årsager foretrækker at have en anden spiller end Lionel Messi helt i front.

Det kører ikke for Antoine Griezmann for tiden. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Det kan komme Martin Braithwaite til gode.

Danskeren startede inde mod Elche i midtugen og stod for to oplæg til netop Messi og Jordi Alba, og ifølge samme avis så er det muligt, at Braithwaite igen bliver foretrukket frem for Griezmann, som mod Elche erstattede netop Braithwaite med 14 minutter igen.

Martin Braithwaite og Antoine Griezmann kæmper om pladsen helt fremme. Foto: ALBERT GEA/Ritzau Scanpix

Forud for det opgør havde franskmanden startet syv La Liga-kampe på stribe, men den seneste scoring i ligaen kom 31. januar mod Athletic.

Nu bløder træneren også

Det er dog heller ikke, fordi Martin Braithwaites scoringsstatistik i La Liga er til at falde på halen over.

Seneste scoring kom 22. december, men de to oplæg senest samt garanti for en gedigen arbejdsindsats skulle altså være nok til, at han seriøst overvejes som spydspids i topkampen mod Sevilla lørdag eftermiddag.

Ronald Koeman har desuden lagt vægt på Braithwaites evne til at flytte rundt på modstanderens centrale forsvarere, og det kan blive afgørende for spilletiden mod Sevilla, lyder det.

Inden kampen er Barcelona nummer tre - to point foran Sevilla på fjerdepladsen, men hele fem point efter førerholdet Atletico Madrid, der har spillet en kamp færre.

