Braithwaites dåd set af millioner

Han er langt fra den største stjerne i Barcelona, men Braithwaite vinder hjerter på stribe for tiden.

Lige nu er en video gået viralt, hvor den danske landsholdsangriber gør noget meget usædvanligt for en Barcelona-spiller: Han stiger nemlig ud af bilen på vej fra træning og tager sig tid til at få taget et billede med en fan i en kørestol.

Hver dag venter fans uden for for at få et glimt af de store stjerner, og der bliver også råbt på 'Grande Braithwaite'.

Han stiger som det mest naturlige ud af bilen og tager et billede til evigt minde for kørestolsbrugeren. Videoen har fået op mod 50.000 likes og er afspillet omkring to millioner gange, siden den blev lagt op tirsdag.

I søndags stoppede esbjergenseren ligeledes for at få en sludder med nogle fans, der ventede.

Næste opgave hedder Sevilla, hvor bølgerne altid går højt. Foto: Marcelo Del Pozo/Ritzau Scanpix

Og der er god grund til at være i godt humør for Braithwaite, for han er på vej tilbage fra en skade, der holdt ham ude af Barcelonas La Liga-premiere, hvor det blev til en 4-0-ssejr over Villarreal.

Han har trænet med igen, og det forlyder, at han er i spil til kamptruppen mod Sevilla på søndag. Landstræner Kasper Hjulmand var også optimitistisk efter udtagelsen tirsdag.

- Martin Braithwaite er tilbage i fuld træning, og derfor regner vi også med, at han er i fuld vigør til vores samling, siger Kasper Hjulmand.

Braithwaite var med i 11 Barcelona-kampe sidste sæson, efter han kom til efter transfervinduets lukning på grund af en særregel i Spanien.

Klubben har ellers befundet sig i en tumultarisk periode, mens danskeren har været der, med kaos i topledelsen og Messis exit-planer, men intet kurerer uro som sejre, og der har Barça da taget første skridt.

