Braithwaites dilemma: Efterspurgt af tre

Det skal noget til for at få Martin Braithwaite væk fra drømmedestinationen FC Barcelona.

Danskeren fortalte for nylig Ekstra Bladet, at han mener, at det går fantastisk i klubben trods kun 37 minutters spilletid i denne sæson.

De spanske medier fortæller samme historie, men samtidig er der dernede konsensus om, at Barcelona vil trimme truppen, og en af spillerne på affyringsrampen skulle være den danske angriber.

Senest har den Barcelona-baserede Sport fortalt, at tre Premier League-klubber har spurgt til Braithwaite.

Der skulle ifølge avisen være tale om Leeds, West Bromwich og West Ham, hvoraf sidstnævnte tidligere har haft en føler fremme angående den hurtige esbjergenser, der tidligere var i engelske Middlesbrough uden synderlig succes.

29-årige Braithwaite har været involveret i fire kampe denne sæson. Foto: Tariq Mikkel Khan

Barcelona skulle mest have lyst til at sælge, og de har et prisleje omkring 15 mio. euro - altså omkring 110 mio. kroner. Men er også åbne for lån.

Her er balladen, for Braithwaite vil nemlig ikke væk trods den manglende spilletid.

Omvendt må den danske landsholdsspiller have i baghovedet, at det kræver minutter i benene, hvis han vil holde sin plads på Kasper Hjulmands hold, når der skal spilles EM til sommer. En ting landstræneren selv omtalte i forbindelse med den seneste samling.

Skal spare

Og hvorfor er Barcelona så opsat på at komme af med Braithwaite og en række andre spillere?

Svaret skal findes i den melding, som La Liga kom med i tirsdags, hvor der blev dikteret et forbrugsloft for de spanske klubber. Her blev Barcelona hårdest ramt, for de skal næsten hakke halvdelen af deres udgifter af, og her udgør løn altså en kæmpe del af det regnskab.

Her er Braithwaite selvfølgelig en af de mindre omkostningstunge spillere, men der skal mange bække til for Barcelona i denne situation - store som små.

Loftet i de enkelte klubber er beregnet ud fra klubbernes omsætning.

- Dette loft angiver, hvad hver klub må bruge i 2020/2021-sæsonen, inklusive betaling til førsteholdets spillere, træner, assistenttrænere og fysiske trænere, lød det blandt andet i udmeldelsen fra La Liga.

Barcelona har allerede sendt spillere som Luis Suarez, Ivan Rakitic, Nelson Semedo og Arthur videre, men en hel del flere skulle være på vej ud for at få øvelsen til at lykkes.

