Braithwaites fremtid er på plads

Han har ikke været meget for at forlade FC Barcelona, men nu må Martin Braithwaite acceptere, at han fremadrettet skal tørne ud for en anden klub.

Onsdag blev hans kontrakt med storklubben revet midt over, og derfor skal han nu finde sig en ny klub med gode muligheder for spilletid, hvis han skal have forhåbninger om at spille sig på Kasper Hjulmands VM-hold til november.

Flere spanske medier, heriblandt Radio Estadio og Catalunya Radio, skriver således torsdag formiddag, at den 31-årige dansker nu har fremtiden på plads.

Og han behøver slet ikke at flytte. Han bliver nemlig i byen Barcelona og får en treårig kontrakt i byens anden La Liga-klub, Espanyol.

Selvom Braithwaite med en ophævet kontrakt ikke er presset af et lukkende transfervindue er aftalen tilsyneladende helt på plads, og han er på vej til det obligatoriske lægetjek.

Annonce:

Danskeren har ellers været rygtet til flere andre klubber, heriblandt Elche CF, men nu har angriberen altså arrangeret det sådan, at han end ikke behøver at flytte fra sit nuværende hjem i Barcelona.

Ganske belejligt for Braithwaite, der oven i hatten får en millionstor pose penge med sig fra FC Barcelona.

Han nåede at repræsentere Barcelona 58 gange med ti mål og fem assists til følge.

Den danske landsholdsspiller har altid haft styr på sin økonomi - læs her, hvordan han har tjent styrtende med penge på investeringer.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst?

Oliver Abildgaard fortsætter karrieren i Celtic

FCK'er er rejst: Gennemgår lægetjek i dag

Nu er det officielt: Transferbombe i FC Nordsjælland

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Følg Ekstra Bladets store livedækning af transfervinduet her.