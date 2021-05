Braithwaites gulddrøm brast

FC Barcelona bliver ikke spansk mester i denne sæson, og Martin Braithwaite må dermed vinke farvel til håbet om sin første ligatitel i denne omgang.

Før næstsidste spillerunde havde catalonierne en spinkel chance for at nå guldet, men muligheden blev spildt, da Lionel Messi og Co. sensationelt tabte med 1-2 på eget græs til Celta Vigo.

Argentinerens danske holdkammerat blev skiftet ind med 20 minutter igen af dysten, mens stillingen var 1-1.

Men Braihwaite formåede ikke at tvinge tre point hjem til værterne, der i stedet blev straffet til allersidst, hvor Santi Mina scorede sit andet mål i affæren til slutresultatet.

Også Atletico Madrid flirtede med fiasko. På hjemmebane mod Osasuna vadede ligaens førerhold i chancer, men en storspillende Sergio Herrera i gæsternes mål holdt favoritterne stangen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Luis Suarez fejrer det sene sejrsmål mod Osasuna. Scoringen til 2-1 kan vise sig at være guld værd for Atletico Madrid. Foto: Juan Medina/Reuters

Derfor lurede et gigantisk chok, da Ante Budimir pludselig bragte udeholdet i front med 15 minutter tilbage af kampen.

På det tidspunkt var Real Madrid foran i Osasuna - og havde den stilling varet ved begge steder, ville rivalerne have overtaget førstepladsen før sidste spillerunde.

Men Atletico blev ved med at presse på, og overtaget gav til sidst bonus.

To sene træffere af henholdsvis Renan Lodi og Luis Suarez sørgede for, at Diego Simeones tropper stadig er i front af tabellen.

Men intet er afgjort endnu. Før sidste spillerunde topper Atletico tabellen med 83 point, mens Real Madrid har 81. Sidstnævnte tager imod Villarreal på søndag, mens Atletico skal en tur til Valladolid.

FC Barcelona er distanceret med 76 point og har derfor kun æren at spille for imod Eibar.