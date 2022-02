Braithwaites helt store problem

FC Barcelona benyttede vinterens transfervindue på at forstærke offensiven med folk som Ferran Torres, Adama Traore og Pierre-Emerick Aubameyang. Derfor skal der ryddes op i angrebet til sommer.

Her ser det ud til, at Martin Braithwaites tid i klubben er ved at være nået vejs ende. Det skriver den catalanske sportsavis Sport.

Det er den danske angriber dog ikke ene om at have til udsigt. Det gælder også hollænderne Luuk de Jong og Memphis Depay. For Braithwaites vedkommende er sagen klar, når årsagen skal findes til den mulige exit til sommer.

- Xavi er tilfreds med indsatsen til træning, men han er ikke den klassiske kantspiller, og han er heller ikke en top-angriber. Danskeren har dog ingen intentioner om at smutte, men alt peger på, at han vil have få kampe indtil juni, lyder det.

Xavi er glad for Braithwaites indsats, men det redder ikke danskeren i Barcelona, skriver spansk avis. Foto: Lluis Gene/Ritzau Scanpix

Martin Braithwaite har kontrakt med Barcelona frem til sommeren 2024.

For Luuk de Jongs vedkommende drejer det sig om lidt det samme som den danske landsholdsspiller. At han ikke passer til den profil, som Xavi har af en 9'er. Depays udvikling har ikke levet op til forventninger, og så har man med kontraktudløb i sommeren 2023 sidste chance for at få lidt penge for ham til sommer.