Braithwaites Instagram går amok

Martin Braithwaites skifte til Barcelona har fået hans kontoer på Instagram og Twitter til at høste følgere i stor stil. Med nye muligheder til følge for danskeren, siger ekspert

Det er nok ikke gået mange danskeres næse forbi, at vi for første gang i 24 år har en dansker i truppen hos mægtige FC Barcelona.

Men det er ikke kun i Danmark, at folk har fået øjnene op for den danske angriber.

For med skiftet til Barcelona, er det ikke kun Martin Braithwaites løn, der er steget.

Det er hans popularitet på de sociale medier også.

Inden skiftet til Barcelona havde den hurtige spydspids cirka 53.000 følgere på Instagram og cirka 31.000 på Twitter.

De tal er den sidste uge eksploderet.

Mandag eftermiddag har Martin Braithwaite 322.000 følgere på Instagram og 74.500 på Twitter.

Han har på under en uge fået 269.000 nye følgere på Instagram og 43.000 nye følgere på Twitter.

Som en sjov side note mistede han ugen inden sit skifte 20 følgere på Twitter.

Åbner nye døre

Martin Braithwaites mange nye følgere på Instagram er en præstation alene i sig selv.

- 322.000 er i en dansk kontekst rigtig mange følgere. Det er et leje, hvor vi typisk ser danske kendisser, der er kendt for andet end deres internetpersonligheder. Som i dette tilfælde, hvor det er en fodboldspiller, forklarer Mads Keilberg Johansen, der er ekspert i digital pr og sociale medier.

Betyder det så, at Martin Braithwaite kan dele sine feriebilleder med endnu flere, eller hvad kan en professionel fodboldspiller overhovedet bruge flere følgere på de sociale medier til?

- Instagram og Twitter er interessante markedsføringsplatforme for sportsfolk. Når de skal have lavet kontrakter, er det klart, at det er et forhandlingsgrundlag. Især når man har så mange følgere som Martin Braithwaite, siger Mads Keilberg Johansen.

Influencere er noget, vi de sidste år har hørt mere og mere om i Danmark. Selv om vi ofte forbinder influencere med realitydeltagere, er det et marked, der også er repræsenteret af sportsfolk.

Bedste eksempel er verdensstjernen Cristiano Ronaldo, der også er en af de bedst betalte. Det anslås, at 40% af Cristiano Ronaldos indtjening kommer fra personlige kontrakter og andet, der intet har at gøre med hans primære arbejde, nemlig fodbolden. Her hjælper de sociale medier meget.

- Martin Braithwaite bliver interessant for virksomheder som en kanal, hvor de kan placere deres produkter i en kontekst, hvor en kendt render rundt og ser smarte ud med deres produkt, fortæller Mads Keilberg Johansen.

Stoltheden lyste ud af Vestjyden da han blev præsenteret på Camp Nou. Foto: Josep Lago / Ritzau Scanpix

Fremtiden kan være sikret

Martin Braithwaite er 28 år gammel, og har med sin underskrift hos Barcelona formentlig scoret sig sit livs kontrakt.

En kontrakt, der kan åbne muligheden for flere store aftaler.

Til daglig er danskeren 'Nike Atlet', hvilket vil sige, at han er sponsoreret af det store amerikanske sportsmærke, og derfor bla. spiller i Nike-fodboldstøvler.

- Det er helt sikkert, at han lige pludselig er blevet 20 gange mere værd. Også for Nike, uanset hvor store de er. Det er nok ikke Nike, der kommer og siger, at han skal have flere penge. Men Martin Braithwaite står nok i en ret god situation, når det handler om en forbedring af den aftale, fortæller Mads Keilberg Johansen.

Danskeren har med sit skifte til en af de helt store mastodonter i fodboldens verden fremtidssikret sig selv. Hvis det er den vej, han vil gå, kan han få sig en karriere som influencer, eller udnytte sine mange følgere på andre måder.

- Han er blevet et meget større brand nu. Alene det at spille for Barcelona er i sig selv ret stort for en dansker. Der er virkelig god mulighed for markedsføre og positionere sig selv fremtidigt. Også til en senere karriere - det er der slet ingen tvivl om, afslutter Mads Keilberg Johansen.

Afviser kontrakt-rygte: - Komplet bullshit!

Se også: Braithwaites kone: - Blev skuffet

Hjemme hos Braithwaite: Folk forveksler selvtillid med arrogance