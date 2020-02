Braithwaites kone: - Blev skuffet

Da Martin Braithwaite for nogle uger siden for første gang fik nys om, at FC Barcelona var interesseret i ham, sagde han det ikke til nogen.

Heller ikke sin kone.

Hun er gravid og har nok at tænke på, forklarer han i et interview med Dplay.

Landsholdsspilleren ville i stedet vente til, at det blev mere konkret.

Mandag i sidste uge kom nyheden dog ud i medierne, mens Braithwaite var til træning. Ekstra Bladet skrev blandt andet, at den spanske avis El Mundo Deportivo havde smidt en bombe: Barcelona overvejede Braithwaite.

Interessen fra Barcelona holdt Martin Braithwaite helt hemmelig. Også for sin kone. Foto: Tariq Mikkel Khan

Martin Braithwaites kone, Anne-Laure Braithwaite, havde også undret sig. Hun havde set sin mand tale med agenten hver dag, men hun fik ikke noget at vide.

- Og jeg blev skuffet, for pressen bragte nogle historier, før Martin fortalte mig noget. Så en masse mennesker skrev til mig; 'Er det rigtigt, er det rigtigt?', og jeg anede ikke, hvad jeg skulle tro, siger Anne-Laure Braithwaite med et smil på læben til Dplay.

Da Martin Braithwaite kom hjem om mandagen efter træning, talte han med sin kone om det hele, men der havde hun allerede fået masser af beskeder fra bekendte, som spurgte ind til FC Barcelona.

Da skiftet gik igennem blev hun stolt og fik tårer i øjnene.

Martin Braithwaites familie samt agent, Hasan Cetinkaya, var naturligvis på plads ved præsentationen torsdag aften på Camp Nou. Foto: Tariq Mikkel Khan

Tirsdag aften i sidste uge - dagen efter at Anne-Laure fik det at vide - fortalte Braithwaite det til sine forældre. Hvordan, de fik det at vide, kan du læse lige her

Danskeren er ikke spilleberettiget til Champions League. Alligevel er han mandag taget med truppen til Italien, hvor Napoli venter i 1/8-finalen.

Søndag kan han spille sin næste Barcelona-kamp. Modstanderen er Real Madrid på Bernabéu.

Se også: Nu venter El Clasico: - Det er fuldstændig utænkeligt

Se også: Overgiver sig totalt: Wauw, Braithwaite!

Afviser kontrakt-rygte: - Komplet bullshit!

Hjemme hos Braithwaite: Folk forveksler selvtillid med arrogance