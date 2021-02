Braithwaites lod: Ryster posen

Se Barcelona og Braithwaite onsdag i semifinale-brag mod Sevilla i Copa del Rey LIGE HER (+)

Den catalanske storklub spiller søndag allerede sin ottende kamp i år, når de møder Real Betis på udebane i La Liga. Samtidig kommer spillerne fra 120 minutters pokalfodbold i onsdags.

I kampen om det spanske mesterskab er de ti point efter Atlético, som endda har en kamp færre.

Den korteste vej til en pokal for Barcelona er derfor den spanske pokalturnering, hvor Sevilla venter i semifinalen onsdag (Se kampen hos Ekstra Bladet+).

Det kan betyde et hvil til nogle af stamspillerne søndag, hvilket kan ryste posen og komme Martin Braithwaite til gode.

Ifølge Barcelona-avis Sport kan rotationer give danskeren en startplads, mens enten Antoine Griezmann eller Ousmane Dembélé kan spares fra start. Vanskeligere er det dog at forestille sig, at Messi bliver sparet.

Danskeren har scoret seks mål i 26 kampe i denne sæson. Foto: Joan Monfort/Ritzau Scanpix

Den anden Barcelona-avis El Mundo Deportivo nævner også den danske angriber.

'Braithwaite forrest kan give et hvil til en af starterne,' lyder det.

Cheftræner Ronald Koeman afslørede ikke meget på lørdagens pressemøde.

- Du er nødt til at kommunikere med spillerne for at finde ud af, hvordan de har det, og nogle gange er det muligt at give lidt hvile.

Hollænderen er bestemt ikke tilfreds med det tætte kamprogram, som kun er blevet mast yderligere sammen, af at sæsonen begyndte senere.

- Det er for meget, og denne kalender dræber spillerne, men jeg er ikke den første til at tale om dette. Vi skal stoppe denne situation, sagde han.

