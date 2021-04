Braithwaites mareridt: Det var virkelig trist

Lørdag sender Ekstra Bladet eksklusivt Copa del Rey-finalen mellem Barcelona og Athletic Bilbao. Kan Martin Braithwaite løfte sit første trofæ for storklubben? Se med her (PLUS+)

- Jeg har ikke ret mange minder, fordi det virkelig var en trist tid.

Det kan godt være, Martin Braithwaite nyder livet som succesfuld fodboldspiller på landsholdet og i FC Barcelona.

Men for vestjyden har livet ikke altid budt på glæde.

Som femårig fik han stillet diagnosen Calvé-Perthes sygdom, der betød, at han måtte tilbringe to år i kørestol.

- Man kigger på alle de andre børn, der løber rundt, smilende, legende. Det gjorde ondt. Af åbenlyse årsager var det virkelig en hård periode af mit liv, siger Braithwaite i et interview med CNN.

Han oplevede, at lårbensknoglen ikke fik så meget blod tilført, som den havde brug for, og derfor gik den i stykker. Derfor måtte han sidde i kørestol for ikke at belaste knoglen, og først da den blodtilførsel var gendannet, kunne han rejse sig igen.

- Jeg kan huske den der, hvordan skal jeg sige det…forlegenhed…over at være anderledes. Man har ikke brug for den form for opmærksomhed, siger han.

Da sygdommen ramte, havde Martin Braithwaite allerede nået at vise så meget af sit talent, at det stod klart, at der her var tale om noget ekstraordinært.

Gav et nyt perspektiv på livet

Fodbolden blev sat på pause, og uvisheden bredte sig til den stakkels dreng.

- Jeg kunne ikke komme rundt, og jeg vidste ikke, om jeg nogensinde kunne få lov til at gå ordentligt eller spille fodbold igen. Det var en meget hård periode, har han tidligere fortalt til JydskeVestkysten.

Det er typisk børn alderen 4-10 år, der bliver ramt, og sygdommen rammer i gennemsnit fem ud af 100.000 mennesker.

Normalt skal man gennemgå en hofteoperation, men sådan gik det ikke Martin Braithwaite.

Det hele gik i sig selv igen, fordi han lykkedes med ikke at overbelaste hoften.

- Men da jeg kom ud af kørestolen, gav det mig samtidig et nyt perspektiv og en iver, jeg ikke har sluppet siden, sagde han til JydskeVestkysten.

Drømmen om at spille fodbold blomstrede i drengen fra Esbjerg-forstaden Fovrfeld. Og, som han selv siden har fortalt, eksisterede der ganske enkelt ikke en plan B i hans hoved. Han ville partout være fodboldspiller.

Og det blev han.

Som 16-årig skrev han kontrakt med Esbjerg fB, og hér fik han et par sæsoner senere Superliga-debut i september 2009.

Braithwaite under pokalfinalen i 2013, hvor han og Esbjerg vandt 1-0 over Randers FC. Arkivfoto: Kasper Løftgaard/Ritzau Scanpix

Braithwaite i Toulouse-trøjen. Opholdet i fransk fodbold var overordnet set en succes for vestjyden. Foto: Regis Duvignau/Reuters/Ritzau Scanpix

Martin Braithwaite er aktuelt noteret for 48 landskampe for Danmark - samt otte mål. Her mod Lucas Hernández og Frankrig ved VM i 2018. Arkivfoto: Lars Poulsen

Efter et par sæsoners tilløb, fik han omsider gang i målene i 2012-13-sæsonen, og i det efterfølgende år hævede han niveauet, så franske Toulouse slog til og sikrede sig hans underskrift.

Efter nogle forrygende sæsoner i fransk fodbold, oplevede han en dårlig tid i engelske Middlesbrough, der førte til lejeopholdet i Leganés, hvor Braithwaite igen fandt lykken.

'Overraskelsen gik lidt af'

Og så kom det sensationelle skifte til FC Barcelona, der pludselig stod og manglede en angriber i februar sidste år.

- Min agent ringede, da jeg hentede min søn fra fodboldtræning. Han sagde, at FC Barcelona havde vist interesse. Han sagde, at de var virkelig, virkelig interesserede, fortæller han til CNN og tilføjer, at det var en vild følelse at få.

At selveste FC Barcelona var interesseret.

Han var dog klar over, at der fortsat er lang vej fra interesse til en egentlig kontrakt. Så derfor slog han koldt vand i blodet. Men efter en intens uge med snak frem og tilbage, og hvor han ikke måtte sige noget til nogen som helst, blev det til virkelighed.

Til Ekstra Bladet sagde han efter den officielle præsentation:

- Det her er en sindssyg positiv oplevelse for mig, og jeg kan kun se de positive ting i det. Jeg hørte det for en uge siden, og jeg har bare gået og ventet. Jeg har ikke fortalt det til nogen, men jeg blev nødt til at sige det til min kone, da det kom ud i medierne.

- Hun smilede bare og sagde: ’Jeg ved, hvad du vil fortælle mig’. Overraskelsen var gået lidt af, siger han til CNN i dag om kontrakten.

Siden er det blevet til 49 kampe, og jubilæet kan blive til virkelighed lørdag aften, når Braithwaite og co. møder Athletic Club i den spanske pokalfinale.

