Braithwaites trumfkort

Sensationen Cornellà

Martin Braithwaite og Co. er advaret mod at tage nemt på opgaven, når de gæster 3. divisionsholdet Cornellà.

Mandskabet fra Barcelona-forstaden chokerede hele Spanien, da det i forrige runde af Copa del Rey sensationelt besejrede Atletico Madrid med 1-0.

Det skete på den lille hjemmebane, der ligger klods op af Espanyols topmoderne stadion i det enorme industrikvarter. Der er angiveligt mindre end 20 meter mellem de to arenaer, men kontrasten kunne ikke være større.

Cornellàs fæstning har blot plads til lidt under et par tusinde tilskuere og banen, der også benyttes af lokale borgere, er kun omringet af et hegn, så forbipasserende nemt kan kigge med.

Det gjorde de så, da Atleticos millarddyre trup måtte kapitulere 6. januar, og værternes fans, som grundet coronavirus ikke måtte komme ind, hyldede deres helte gennem gitteret.

Måske får de lov til en gentagelse torsdag aften, hvor en ny gigant kommer på besøg.