Braithwaites vilde halloween-kostume vækker opsigt

Halloween kan være for nogle en skræmmende tid.

Skræmmende kan man også kalde de sidste måneder for Martin Braithwaite, der måtte lade sig operere for en knæskade og torsdag se sit Barcelona-hold fyre Ronald Koeman som træner.

Til gengæld lader det til, at den danske landsholdsspiller forsøger at udnytte ventetiden på bedste vis, inden han igen kan vende tilbage til fodboldbanen.

Braithwaite har nemlig nyligt lagt en masse billeder op på Instagram fra familiens halloween-fest, hvor de poserer udklædt som diverse helte og skurke kendt fra tegneserier.

Særligt angriberens udklædning som Jokeren, kendt fra Batman, vakte opsigt hos de spanske medier. På twitter delte den store, spanske sportsavis Marca et billede af danskeren med teksten

Også Mundo Deportivo har i en artikel lagt mærke til 29-årige Braithwaites vilde kostume.

I skrivende stund har billedet af Braithwaite-familien fået over 180.000 likes på landsholdsspillerens Instagram.

Martin Braithwaite er gift med den franske journalist Anne-Laure Louis Braithwaite. Sammen har de to børn og venter en tredje. Anne-Laure har desuden to børn fra et tidligere forhold.

Skadet Braithwaite: Den gamle Braithwaite er død