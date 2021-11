Braitwaite får kritik efter Coster-Waldau-billede

FC Barcelonas skadede angriber bør koncentrere sig om at se fodbold, når klubben spiller, synes holdningen at være fra fansene

Regel nummer et som skadet fodboldspiller: Når dit hold spiller, forholder du dig i ro. Ikke noget med at rende rundt og gøre dig til et eller andet sted med kæresten. Og ikke noget med at klaske nye ting på de sociale medier hele tiden.

Når dit hold spiller, sidder du trofast på stadion og følger med.

Sådan kunne man meget vel forestille sig, at FC Barcelonas fans har det med Martin Braithwaite.

Han har fået sig en god portion kritik på Twitter, efter han under tirsdagens Champions League-kamp mod Dynamo Kiev tweetede om sit møde med Nikolaj Coster-Waldau.

- En fornøjelse at mødes og snakke med en anden dansker på Web Summit i dag. En super fyr og skuespiller!, skrev Braithwaite.

Reaktionerne var der omgående fra følgerne: Ikke cool, Martin.

- Ikke den bedste timing her, MB.

- Dit hold spillerne afgørende kamp, og du tweeter om noget fuldstændig ligegyldigt…

- Bro, vi ser kampen. Hvad laver du?

- Er du klar over, at din arbejdsgiver er involveret i en vigtig kamp lige nu?

- Hvor hyggeligt, men hvad med at følge med i kampen…? Dine holdkammerater vandt i øvrigt.

- Lol! Dit hold spillede den vigtigste kamp i sæsonen hidtil…

- Martin, er du skuespiller eller fodboldspiller? Barca, den klub, der betaler dig, spiller lige nu.

- Hallo, hallo. Er der nogen hjemme? Think, McFly, think.

Og sådan fortsætter det.

Martin Braithwaite har siden slutningen af august været ude med en knæskade. Han blev opereret i midten af september og får muligvis først comeback på den anden side af nytår.

