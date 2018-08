Brandvarm Messi: Ustoppelig i sæsonens første kamp

Lionel Messi og Philippe Coutinho sikrede lørdag aften FC Barcelona en perfekt start på den nye sæson med en 3-0-sejr på hjemmebane mod Deportivo Alaves.

Messi var udnævnt til ny anfører for de forsvarende spanske mestre, og han tog ansvaret på sig ved at spille en fremragende kamp med to scoringer.

Alaves formåede at holde skansen i de første 45 minutter, men i det 64. minut brød Messi måltørken med en scoring fra cirka 18 meters afstand på et frispark.

To minutter senere var Messi tæt på igen, da han med et følt spark drejede bolden uden om flere modstandere og en sprællende Fernando Pacheco i Alaves-målet, men afslutningen ramte stolpen.

I det 83. minut slog den indskiftede Philippe Coutinho sejren fast på et oplæg fra Arthur, som er en af Barcelonas fire nyindkøb op til sæsonen.

Og meget passende rundede Messi aftenen af, da han med brystet tæmmede en høj bold inde i straffesparksfeltet, afdriblede et par spillere og bankede bolden i nettet til slutresultatet 3-0.

